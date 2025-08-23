Nowa Mazda CX-5: Bestseller w nowym wydaniu. Startują zamówienia w Polsce

Model CX-5 to prawdziwy filar sprzedaży Mazdy – zarówno na świecie, jak i w Polsce. Na świecie Mazda sprzedała już 4,7 mln egzemplarzy tego modelu, a w samej Europie 850 tysięcy. W Polsce w 2024 roku model CX‑5 znalazł się na podium sprzedaży – z 3562 egzemplarzami, plasując się na pierwszym miejscu wśród modeli Mazd. Teraz bestseller, który od lat odpowiada za sporą część globalnych wyników marki, przeszedł gruntowną ewolucję. Nadwozie urosło w każdym kierunku – jest dłuższe o 11,5 cm, szersze o 1,5 cm i wyższe o 3 cm, co pozwoliło wygospodarować większą przestrzeń dla pasażerów i bagażnik o pojemności 583 litrów. Design pozostał wierny filozofii Kodo – Dusza Ruchu, ale detalom nadano bardziej wyrazisty, nowoczesny charakter. Chociaż dużych zmian nie zauważymy. Trochę zmieniono przód z innym układem świateł i grilla oraz kompletnie nowy jest układ tylnych lamp.

Nowa Mazda CX-5 Foto: Albert Warner

Pod maską póki co znajdziemy sprawdzony 2,5-litrowy silnik benzynowy o mocy 141 KM, który przeszedł optymalizację w zakresie kultury pracy i zużycia paliwa. Standardem jest automatyczna skrzynia biegów, a klienci będą mogli wybrać napęd na przednią oś (FWD) lub wszystkie koła (AWD). W gamie znajdziemy cztery poziomy wyposażenia: Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line oraz topową wersję Homura, z indywidualnym wykończeniem wnętrza i bogatszym pakietem technologii.