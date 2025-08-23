Reklama

Nowa Mazda CX-5: Bestseller w nowym wydaniu. Startują zamówienia w Polsce

Czy można ulepszyć coś, co już jest hitem? Mazda twierdzi, że tak i przedstawia trzecią generację swojego najpopularniejszego SUV-a. Nowa CX-5 jest większa, bardziej zaawansowana technologicznie, a do tego zaskakuje ceną. Zamówienia w salonach już ruszyły, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów w lutym 2026 r.

Publikacja: 23.08.2025 02:03

Ceny nowej Mazdy CX-5 startują od 139 900 zł w podstawowej wersji Prime-Line

Foto: Albert Warner

Martin Śliwa

Model CX-5 to prawdziwy filar sprzedaży Mazdy – zarówno na świecie, jak i w Polsce. Na świecie Mazda sprzedała już 4,7 mln egzemplarzy tego modelu, a w samej Europie 850 tysięcy. W Polsce w 2024 roku model CX‑5 znalazł się na podium sprzedaży – z 3562 egzemplarzami, plasując się na pierwszym miejscu wśród modeli Mazd. Teraz bestseller, który od lat odpowiada za sporą część globalnych wyników marki, przeszedł gruntowną ewolucję. Nadwozie urosło w każdym kierunku – jest dłuższe o 11,5 cm, szersze o 1,5 cm i wyższe o 3 cm, co pozwoliło wygospodarować większą przestrzeń dla pasażerów i bagażnik o pojemności 583 litrów. Design pozostał wierny filozofii Kodo – Dusza Ruchu, ale detalom nadano bardziej wyrazisty, nowoczesny charakter. Chociaż dużych zmian nie zauważymy. Trochę zmieniono przód z innym układem świateł i grilla oraz kompletnie nowy jest układ tylnych lamp.

Nowa Mazda CX-5

Nowa Mazda CX-5

Foto: Albert Warner

Mazda 6e oferowana będzie w dwóch wariantach napędu elektrycznego
Ten pierwszy raz
Nowa szóstka z resetem. Mazda zaczyna nową grę

Pod maską póki co znajdziemy sprawdzony 2,5-litrowy silnik benzynowy o mocy 141 KM, który przeszedł optymalizację w zakresie kultury pracy i zużycia paliwa. Standardem jest automatyczna skrzynia biegów, a klienci będą mogli wybrać napęd na przednią oś (FWD) lub wszystkie koła (AWD). W gamie znajdziemy cztery poziomy wyposażenia: Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line oraz topową wersję Homura, z indywidualnym wykończeniem wnętrza i bogatszym pakietem technologii.

Nowa Mazda CX-5

Nowa Mazda CX-5

Foto: Albert Warner

Mazda postawiła również na nowoczesne systemy wsparcia kierowcy i zaawansowane multimedia. Deska rozdzielcza ma zupełnie nowy układ z wyraźnie większym centralnym ekranem, który ma bardziej intuicyjny interfejs. Zegary są teraz cyfrowe, a kierownica ma nowy design. Z centralnego tunelu zniknęło większość klawiszy. Obsługa została przeniesiona na centralny ekran. Wersje wyższe oferują m.in. nagłośnienie Bose, wentylowane fotele, wyświetlacz HUD i pełny pakiet systemów bezpieczeństwa i-Activsense. Jak podkreśla Maciej Hochman, dyrektor zarządzający Mazda Motor Poland: – „Mazda CX-5 to nasz bestseller, który urósł pod każdym względem. Łączy praktyczne wymiary, dopracowany design i najnowsze technologie. To samochód, w którym najlepsze podróże nigdy się nie kończą”.

Nowa Mazda CX-5

Nowa Mazda CX-5

Foto: Albert Warner

Na początek nowa Mazda CX-5 pojawi się w jednej wersji napędowej

Ceny startujące od 139 900 zł w podstawowej wersji Prime-Line sprawiają, że Mazda celuje w szeroką grupę odbiorców – zarówno dotychczasowych klientów, jak i osoby rozważające przesiadkę do większego, lepiej wyposażonego SUV-a. Szczegółowy cennik i konfigurator nowej Mazdy CX-5 pojawią się na początku września, ale już teraz zainteresowanie modelem jest ogromne. Wszystko wskazuje na to, że trzecią generację SUV-a czeka równie spektakularny sukces.

Nowa Mazda CX-5

Nowa Mazda CX-5

Foto: Albert Warner

Nowa Mazda CX-5

Nowa Mazda CX-5

Foto: Albert Warner

Nowa Mazda CX-5

Nowa Mazda CX-5

Foto: Albert Warner

Nowa Mazda CX-5

Nowa Mazda CX-5

Foto: Albert Warner

Nowa Mazda CX-5

Nowa Mazda CX-5

Foto: Albert Warner

Nowa Mazda CX-5

Nowa Mazda CX-5

Foto: Albert Warner

Nowa Mazda CX-5

Nowa Mazda CX-5

Foto: Albert Warner

Nowa Mazda CX-5

Nowa Mazda CX-5

Foto: Albert Warner

Nowa Mazda CX-5

Nowa Mazda CX-5

Foto: Albert Warner

Nowa Mazda CX-5

Nowa Mazda CX-5

Foto: Albert Warner

CX-80 wnosi do portfolio Mazdy model, który może pomieścić do siedmiu pasażerów
Ten pierwszy raz
Mazda CX‑80: Flagowy SUV w natarciu. Co oferuje największa Mazda?

Źródło: rp.pl

mazda Mazda CX-5

