Zamówienie, którego wartości nie ujawniono, wpisuje się w postępującą falę europejskiej remilitaryzacji. Rozpoczęcie dostaw zaplanowano na 2026 r., co pozwoli na terminową realizację kontraktów zbrojeniowych zawartych przez kraje NATO w obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej w Europie. Jak podkreślił prezes Rolls-Royce Power Systems, dr Jörg Stratmann, kontrakt odzwierciedla trudną sytuację bezpieczeństwa, w jakiej znajduje się Europa. Firma systematycznie zwiększa moce produkcyjne, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na systemy napędowe do pojazdów wojskowych. W ostatnich latach działalność rządowa stanowiła już jedną czwartą obrotów całego działu Power Systems koncernu.

Nowa era dla niemieckiej armii

Leopard 2A8 to pierwszy czołg dla Bundeswehry zbudowany całkowicie od podstaw od 1992 roku. Wszystkie poprzednie wersje, od 2A4 do 2A7A1, stanowiły modernizacje oryginalnego projektu. Najnowszy wariant charakteryzuje się masą bojową ok. 70 ton i został wyposażony w zaawansowane systemy ochrony, w tym izraelski system aktywnej obrony Trophy, który skutecznie neutralizuje pociski przeciwpancerne i ataki dronów. Do kluczowych ulepszeń należą także całkowicie cyfrowy system kierowania ogniem, panoramiczne systemy obserwacyjne oparte na sensorach optycznych i termowizyjnych oraz dodatkowy agregat prądotwórczy o mocy 20 kW, umożliwiający zasilanie elektroniki przy wyłączonym silniku głównym, co znacząco redukuje sygnaturę termiczną pojazdu.

Portfel zamówień KNDS Deutschland obejmuje obecnie około 311 czołgów Leopard 2A8. Niemcy zamówiły 123 egzemplarze (z planami dokupienia kolejnych 75 w 2026 r.) i są największym kontrahentem na opancerzone pojazdy. Litwa i Czechy zamówiły po 44 czołgi, a Holandia – 46. Norwegia natomiast zdecydowała się na wersję 2A8NO. W grudniu 2025 r. do grona odbiorców dołączyła także Chorwacja, podpisując kontrakt na 44 czołgi o wartości blisko 1,5 miliarda euro. Rozważane są także dodatkowe zakupy przez Czechy i Holandię. Dostawy mają być realizowane w latach 2027-2030, przy czym pierwsze egzemplarze dla Bundeswehry trafią do 45. Brygady Pancernej stacjonującej na Litwie, wzmacniając tym samym wschodnią flankę NATO.

Napęd z historią

Historia silnika MTU MB 873 sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to europejscy konstruktorzy stanęli przed wyborem napędu dla nowego czołgu. Podczas gdy Amerykanie zdecydowali się na turbinę gazową AGT1500 w czołgu Abrams, Niemcy postawili na sprawdzoną niezawodność wysokoprężnego silnika diesla. Nowa jednostka to 12-cylindrowy silnik w układzie V o pojemności 47,6 litra, wyposażony w dwie turbosprężarki i międzychłodnicę powietrza doładowującego. Generuje moc 1500 KM przy 2600 obrotach na minutę oraz moment obrotowy 4700 Nm. Konstrukcja umożliwia osiągnięcie prędkości drogowej około 70 km/h i zasięgu 340 kilometrów. Kluczową zaletą jest modułowa konstrukcja układu napędowego – silnik wraz z przekładnią Renk HSWL 354 tworzą kompaktową jednostkę, którą w warunkach polowych można wymienić za pomocą dźwigu w zaledwie 35 minut. To rozwiązanie przekłada się na znacznie krótszy czas postoju w warsztatach, co jest kluczowe z perspektywy gotowości bojowej.