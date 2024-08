Ferrari mocno uszczupla swoją ofertę. To koniec aż dla czterech modeli

Tylko krótki fragment oświadczenia z drugiego kwartału 2024 r. Ferrari poświęciło temu tematowi: „Rozpoczęły się pierwsze dostawy SF90 XX Stradale, podczas gdy dostawy Romy i 812 Competizione spadły. Obydwa modele zbliżają się do końca swojego cyklu produkcyjnego, natomiast modele SF90 Stradale i 812 GTS zostały już wycofane.” Te dwa zdania to pożegnanie przez włoskiego producenta samochodów sportowych dla czterech modeli. Gama modeli Ferrari nie jest szczególnie duża, a utrata kwartetu pozostawi odpowiednio dużą lukę w portfolio.

Zaskakująca jest nie tylko duża liczba wycofanych modeli, ale i fakt, że dla modele wycofywane są już teraz po zaledwie kilku latach produkcji. Na przykład SF90 Stradale, pierwsza prawdziwa hybryda plug-in pojawiła się na rynku raptem cztery lata temu, w 2020 roku. Cykle modelowe u producenta samochodów sportowych są z pewnością krótsze niż u zwykłych producentów aut, ale cztery lata to niezwykle krótko, nawet jak na standardy Ferrari. Jedyną pociechą dla fanów Ferrari jest fakt, że otwarta wersja Spider pozostanie jeszcze przez jakiś czas w ofercie, podobnie jak wersja SF90 XX. Następca SF90 z kodem rozwojowym F173 M znajduje się póki co jeszcze w fazie testów i pojawi się w drugiej połowie przyszłego roku. Podobna sytuacja jest w przypadku Ferrari Roma, które trafiło do dealerów w wersji coupé latem 2020 r. Mimo to teraz już kończy swoją karierę. Tu podobnie kabriolet produkowany będzie dłużej. Następca bazowego Ferrari być może otrzyma nazwę „Amalfi” i „Amalfi Spider”.