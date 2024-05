Podobnie jak w przypadku Purosangue silnik nowego modelu to jednostka wolnossąca. Nie ma tu turbosprężarek ani elektrycznych wspomagaczy. 6,5-litrowy silnik V12 – który znany jest już ze sportowego modelu 812 Competizione – kręci się aż do 9500 obr./min. Umożliwia to technologia F1 i tytanowe korbowody. Silnik osiąga moc 830 KM. V12 przekazuje moc wyłącznie na tylne koła za pośrednictwem 8-biegowej dwusprzęgłowej skrzyni biegów, które są wyposażone w opony Michelin Pilot Sport S5 o szerokości 315 milimetrów lub Goodyear Eagle F1 Supersport. Mimo że Ferrari ma spore doświadczenie w napędach hybrydowych o dużej mocy, Włosi nie zdecydowali się na wsparcie elektryczne w modelu 12Cilindri. To GT jest prawdopodobnie ostatnim modelem, który ma wykorzystany klasyczny napęd.

Ferrari 12Cilindri mat. prasowe

Nowe Ferrari 12Cylindri zostało wycenione na kwotę około 1,7 mln zł

Do 100 km/h przyspiesza w 2,9 sekundy. Po 7,9 sekundy osiąga 200 km/h, a prędkość maksymalna wynosi 340 km/h. Ferrari 12Cilindri waży 1560 kilogramów. Oznacza to, że osiąga stosunek mocy do masy na poziomie 1,88 kg/KM. Rozkład masy między przednią i tylną osią jest prawie równy i wynosi 48,3–51,7 proc. Portfele potencjalnych klientów muszą wytrzymać wydatek na poziomie 400 tys. euro (ok. 1,7 mln zł). Model będzie dostępny jesienią 2024 r.

Ferrari 12Cilindri mat. prasowe

Ferrari 12Cilindri mat. prasowe