Porsche brakuje części. Wyprodukuje mniej samochodów i musi skorygować prognozę

Zmiany modeli oraz słaby chiński biznes spowalniają sprzedaż i zyski Porsche. W pierwszej połowie 2024 r. sprzedaż, była niższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Porsche sprzedało aut za łączną kwotę 19,46 miliarda euro (rok poprzedni: 20,43 miliarda euro), a operacyjna rentowność sprzedaży wyniosła 15,7 procent (rok poprzedni: 18,9 proc.). Oznacza to, że Porsche w dalszym ciągu pozostaje jednym z najbardziej dochodowych producentów. W drugiej połowie 2024 r. producent samochodów sportowych spodziewa się mniejszej sprzedaży i zysków niż pierwotnie planowano. Winna jest powódź , która zalała produkcję ważnego europejskiego producenta aluminium w Szwajcarii. Dlatego w Porsche brakuje części do produkcji wszystkich modeli. W związku Porsche już teraz skorygowało prognozę na cały rok 2024.

Porsche Taycan w swoich trzech wariantach nadwozia mat. prasowe

Porsche Taycan cieszy się mniejszym popytem

Póki co nie wiadomo w jakim stopniu aluminiowe wąskie gardło wpłynie na terminy i ilości dostaw samochodów. Zgodnie z komunikatem firma obniżyła prognozy dotyczące rentowności sprzedaży, przychodów i marży. Porsche spodziewa się operacyjnego zwrotu ze sprzedaży na poziomie 14–15 zamiast 15–17 procent i sprzedaży na poziomie 39–40 zamiast 40–42 miliardów euro. Ponadto oczekuje się, że udział samochodów elektrycznych w sprzedaży wyniesie od 12 do 13 procent zamiast od 13 do 15 procent. Produkcja Taycana w siedzibie głównej w Zuffenhausen ze względu na mniejszy popyt została niedawno przestawiona na pracę jednozmianową. W pierwszej połowie 2024 roku Porsche dostarczyło klientom 155 945 samochodów. To o 6,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szczególnie w Chinach klienci kupili mniej aut.