Elektryki są póki co ładowane przy stacjach wyposażone w ciężkie, nieporęczne i mało elastyczne kable. Publiczne systemy bezprzewodowego ładowania elektryków nie istnieją, a te które są w trakcie testów mają przesył mocy od 11 do 20 kW, czyli na bardzo niskim poziomie. Wynaleziony przez ORNL system posiada przełomową technologię do bezprzewodowego ładowania samochodów elektrycznych. Specjalny system opracowany przez naukowców ma moc ładowania aż 270 kW, co stanowi rekord świata dla tego typu sposobu ładowania.

Sam proces ładowania jest podobny do bezprzewodowego ładowania np. telefonów. Naukowcy wykorzystali w teście Porsche Taycana z zamontowanymi lekkimi, wielofazowymi cewkami sprzężonymi magnetycznie o średnicy ok. 50 cm. Takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie sporej gęstości energii. Technologia bezprzewodowego przesyłu energii obejmuje również systemy zabezpieczające, które zapobiegają przekroczeniu limitów napięcia i prądu, przegrzania i zwarcia. - Cewka odbiornika zaprojektowana dla pojazdu badawczego Porsche Taycan może osiągnąć od 8 do 10 razy większą gęstość mocy w porównaniu z istniejącymi systemami. W przeliczeniu na kilowat jest to również najlżejszy system ładowania na świecie – powiedział Omer Onar z ORNL, lider grupy Vehicle Power Electronics. Gęstość mocy jest ważna przy ładowaniu bezprzewodowym, ponieważ wskazuje, jaką moc może obsłużyć system w stosunku do jego rozmiaru. Celem jest osiągnięcie wyższych gęstości z mniejszych, bardziej kompaktowych systemów, aby poprawić ogólną wydajność i wydajność.