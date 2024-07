Jak poinformowała Varta Obydwie firmy podpisały niewiążącą deklarację woli. Spółka zależna Varty, V4Drive, ma zostać wydzielona zanim Porsche przystąpi do podwyższenia kapitału. Varta boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi, w tym z silną konkurencją ze strony firm z Azji i malejącym popytem na ogniwa litowo-jonowe. Przejęcie przez Porsche mogłoby zapewnić firmie produkującej akumulatory pilnie potrzebne środki finansowe. Wiadomość o ewentualnych negocjacjach została pozytywnie przyjęta na giełdzie. Cena akcji Varty wzrosła o 32 proc., do 11,76 euro. Akcje Porsche wzrosły o 0,4 procent.

Czytaj więcej Na prąd Porsche ogranicza produkcję Taycana. Spadek popytu na samochody elektryczne O wiele słabszy niż zakładano popytu na samochody elektryczne zmusił Porsche do ograniczenia produkcji elektrycznego modelu Taycan. W fabryce w Zuffenhausen zmniejszono zmiany na linii produkcyjnej.

Porsche jest zainteresowane przejęciem spółki V4Drive należącego do Varty

Technologia oferowana przez V4Drive jest wciąż w fazie rozwoju i według analityków DZ-Bank wymaga inwestycji w niskim trzycyfrowym przedziale milionów euro, aby była gotowa do wprowadzenia na rynek. Varta nie jest obecnie w stanie pozyskać tych środków ze względu na napiętą sytuację finansową. Rozpoczęcie seryjnej produkcji ogniw V4Drive zaplanowano na przyszły rok. Porsche od dawna wykazuje zainteresowanie technologią V4Drive. Varta otrzymała pierwsze zamówienie od Porsche w 2021 roku. Producent samochodów sportowych od kilku lat dąży do produkcji własnych ogniw akumulatorowych i w 2021 roku założył spółkę zależną Cellforce zajmującą się akumulatorami. Jednak to, czy transakcja dojdzie do skutku, zależy od wielu czynników, w tym od dokładnego przeglądu bilansów Varty przez Porsche.