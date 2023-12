Na początku tego tygodnia w francuskim mieście Montbéliard, niedaleko fabryki Stellantis w Sochauxa do specjalnej operacji wezwano straż pożarną. W Kanale Rodan-Ren biały pojazd był zatopiony po dach w wodzie. Stał – jak na ironię – tuż obok znaku „zakaz pływania”. Nurkowie sprawdzili pojazd pod kątem uwięzionych osób, a także przeszukali szerszy obszar w poszukiwaniu ewentualnych ofiar wypadku, na szczęście bez rezultatów. Firma holownicza podpięła uszkodzony pojazd i odzyskała auto.

Według policji auto znalazło się w kanale po kradzieży

Policja wszczęła śledztwo. Według gazety „Est Républicain” pojazd mógł zostać skradziony i prawdopodobnie wykorzystany do przestępstwa. Póki co francuska policja odmówiła komentarza. Jednak nie chodzi o pierwsze lepsze auto tylko o prawie niezakamuflowany egzemplarz Lancii Ypsilon, który Stellantis zamierzał pokazać światu dopiero w przyszłym roku. Na zdjęciach z akcji wyłowienia można zobaczyć szereg do tej pory niewidocznych szczegółów. Nowa Lancia urosła o prawie 15 cm do czterech metrów długości i ma 1,44 m wysokości, czyli o sześć centymetrów mniej niż dotychczas. Powinno to zbliżyć ją do siostrzanego modelu - Peugeota 208.

Nowa Lancia Ypsilion wyławiana z kanału Rodan-Ren Photopqr/L'est Republicain/Maxpp

Ypsilon bazuje na platformie CMP/eCMP (Common Modular Platform), na której budowane są również takie modele jak Peugeot 208, Opel Mokka czy DS3 Crossback. Ypsilon w momencie swojej premiery w lutym 2024 roku będzie opierał się na napędzie czysto elektrycznym i już na starcie pojawi się specjalna seria, która powstała we współpracy z włoską marką mebli designerskich Cassina. Będzie to edycja limitowana i biorąc pod uwagę rok założenia Lancii, wyprodukowanych zostanie 1906 egzemplarzy. Nowy Ypsilon najprawdopodobniej będzie bazował na znanym z bratnich modeli akumulatorze o pojemności 51 kWh, który umożliwi zasięg teoretyczny ok 400 km. Silnik elektryczny ma moc 136 lub 156 KM. Od 2025 r. dostępna ma być również elektryczna wersja HF o mocy 245 KM. Ponieważ z tą platformą można łączyć także silniki spalinowe, w późniejszym terminie dodane zostaną również takie układy napędowe.