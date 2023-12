Rzecznik prasowy marki Renault potwierdza, że oba koncerny omawiają połączenie sił w zakresie zaprojektowania i wyprodukowania przystępnego samochodu elektrycznego, w cenie poniżej 20 tys. euro. Samochód ma mieć azjatycką cenę, ale europejską duszę. Dzięki niemu VW i Renault chcą skutecznie konkurować z napływem chińskiej konkurencji. Mimo wczesnego etapu rozmów projekt zakłada produkcję po 250 tys. samochodów rocznie w przypadku dla każdego z koncernów.

Wspólny tani elektryk - owoc współpracy VW i Renault za niecałe 90 tys. zł

Nie zmienia to faktu, że Renault jako marka rozpoczyna ofensywę nowych miejskich samochodów elektrycznych. Od 2024 do 2026 roku na rynku pojawią się nowe wcielenia modeli 4, 5, oraz Twingo. Wielkim atutem debiutujących samochodów jest nawiązanie nie tylko nazwą, ale też stylem do niezwykle cenionych w przeszłości miejskich modeli francuskiej marki. Również Tesla planuje wprowadzenie Modelu 2, który ma być pierwszym elektrycznym samochodem dla mas. Tesla 2 ma łączyć niską cenę i atrakcyjny zasięg. Bez dwóch zdań będzie dyktowała warunki na rynku, więc konkurencja w tym segmencie będzie bardzo duża. Jeszcze za wcześnie, by mówić o szczegółach technicznych wspólnego projektu Renaulta i Volkswagena, ale można się spodziewać nowego ważnego dla europejskiego rynku auta.

