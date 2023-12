Tesla nie bierze udziału w amerykańskich badaniach zadowolenia klienta JD Power. Dlatego trudno odnieść jakość produktów tej marki do konkurencji. Niepokojącym sygnałem jest wynik badań niemieckiego TÜV, czyli technicznego przeglądu okresowego. Podczas niego sprawdzane są podzespoły związane z bezpieczeństwem (np. podwozie, hamulce, układ kierowniczy, światła, czy pasy bezpieczeństwa) oraz te wpływające na środowisko. Bez pozytywnego wyniku przeglądu okresowego tracisz prawo do poruszania się po niemieckich drogach. W tym roku 20 proc. badanych samochodów nie dopuszczono do ruchu.

TÜV negatywnie ocenił Teslę i Dacię

Ostatnio w Europie dwie marki mocno się wybiły pod względem sprzedaży i obie znalazły się na liście samochodów podatnych na awarie. Mowa o Tesli i Dacii. W raporcie TÜV w kategorii wiekowej 2-3 lata Tesla Model 3 okazała się najgorsza. Do często odnotowywanych problemów należą nieprawidłowe działanie hamulców. Według specjalistów wynika to częściowo z faktu, że pojazdy elektryczne w dużym stopniu wykorzystują odzyskiwanie energii przy zwalnianiu, co oznacza, że konwencjonalne hamulce nie są wykorzystywane regularnie, a to wpływa niekorzystnie na ich stan. Również zawieszenie Tesli, które musi radzić sobie z dużą masą auta miewa problemy. Niektórzy upatrują też problemów Tesli w modelu działania serwisu. Dacia w rankingu awaryjności uplasowała się wśród samochodów 2-3-letnich na drugim miejscu za Teslą i zajęła najgorsze miejsce w grupach wiekowych 6-7, 8-9 i 10-11 lat.

