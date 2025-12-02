Reklama

Kraków przygotowuje się do wprowadzenia najbardziej kompleksowych zmian w systemie płatnego parkowania od lat. Od 31 stycznia 2026 r. planowane jest wprowadzenie kilku istotnych zmian w Obszarze Płatnego Parkowania (OPP), które dotkną zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych.

Publikacja: 02.12.2025 10:05

Foto: Adobe Stock

Aleksander Mróz

Najważniejszą zmianą, która wzbudza największe kontrowersje, jest wprowadzenie opłat parkingowych w niedzielę w podstrefie A, obejmującej ścisłe centrum Krakowa. Opłaty będą obowiązywać od poniedziałku do niedzieli w godz. 9.00–22.00, co oznacza wydłużenie czasu płatnego parkowania o 2 godziny dziennie oraz dodanie całego siódmego dnia tygodnia. W podstrefach B i C opłaty będą pobierane od poniedziałku do soboty w godz. 9.00–22.00. Obecnie strefa płatnego parkowania w Krakowie funkcjonuje od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00–20.00, co oznacza, że we wszystkich podstrefach czas pobierania opłat wydłuży się o dwie godziny dziennie.

Kolejną istotną zmianą jest znaczące zwiększenie opłaty dodatkowej za brak uiszczenia opłaty parkingowej. Opłata dodatkowa wynosiłaby 400 zł, natomiast w przypadku dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia – 200 zł. Obecnie kara za nieuiszczenie opłaty wynosi 150 zł, co oznacza niemal trzykrotny wzrost podstawowej stawki mandatu. Miasto wprowadza także nową opcję dla przedsiębiorców – możliwość wykupienia miejsc parkingowych na wyłączność. Podmioty posiadające siedzibę lub wydzieloną jednostkę organizacyjną na obszarze OPP mogłyby nabyć zastrzeżone stanowisko postojowe na prawach wyłączności.

Ceny za takie "koperty" będą zróżnicowane w zależności od lokalizacji:
5000 zł miesięcznie w sektorze A1
3000 zł w pozostałych sektorach podstrefy A
2500 zł w podstrefie B
2000 zł w podstrefie C

Dla instytucji sektora finansów publicznych opłata byłaby stała i wynosiłaby 2000 zł we wszystkich podstrefach.

Ile obecnie płacimy za parkowanie w Krakowie?

Od sierpnia 2025 roku w Krakowie obowiązuje system progresywny uzależniony od posiadania Karty Krakowskiej. Nowe stawki zostały ustalone tak, by premiować osoby płacące podatki w Krakowie. Dla posiadaczy Karty Krakowskiej:

w podstrefie A – 6 zł za pierwszą godzinę, 7 zł za drugą, 8 zł za trzecią, 6 zł za kolejne,
w podstrefie B – 5 zł za pierwszą godzinę, 6 zł za drugą, 7 zł za trzecią, 5 zł za kolejne
w podstrefie C – 4 zł za każdą godzinę postoju

Dla osób bez Karty Krakowskiej opłaty są wyższe:
w podstrefie A – 9 zł za pierwszą godzinę, 10 zł za drugą, 11 zł za trzecią, 9 zł za kolejne
w podstrefie B – 8 zł za pierwszą godzinę, 9 zł za drugą, 10 zł za trzecią, 8 zł za kolejne

Mieszkańcy podzieleni

Proponowane zmiany budzą mieszane uczucia wśród krakowian. Z jednej strony mieszkańcy centrum miasta liczą na większą rotację miejsc parkingowych i łatwiejsze znalezienie wolnego miejsca. Jak tłumaczą urzędnicy, wydłużenie czasu działania OPP, a także wprowadzenie płatnego parkowania w niedzielę w podstrefie A ma zapobiegać długotrwałemu zajmowaniu miejsc postojowych i ułatwić mieszkańcom danej strefy znalezienie wolnego miejsca. Z drugiej strony, przedsiębiorcy obawiają się, że wyższe koszty parkowania i miejsca zastrzeżone mogą negatywnie wpłynąć na dostępność usług w centrum miasta. Szczególnie kontrowersyjne jest wprowadzenie opłat w niedzielę, która dotychczas była dniem wolnym od opłat parkingowych.

Źródło: rp.pl

