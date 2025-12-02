Najważniejszą zmianą, która wzbudza największe kontrowersje, jest wprowadzenie opłat parkingowych w niedzielę w podstrefie A, obejmującej ścisłe centrum Krakowa. Opłaty będą obowiązywać od poniedziałku do niedzieli w godz. 9.00–22.00, co oznacza wydłużenie czasu płatnego parkowania o 2 godziny dziennie oraz dodanie całego siódmego dnia tygodnia. W podstrefach B i C opłaty będą pobierane od poniedziałku do soboty w godz. 9.00–22.00. Obecnie strefa płatnego parkowania w Krakowie funkcjonuje od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00–20.00, co oznacza, że we wszystkich podstrefach czas pobierania opłat wydłuży się o dwie godziny dziennie.

Kolejną istotną zmianą jest znaczące zwiększenie opłaty dodatkowej za brak uiszczenia opłaty parkingowej. Opłata dodatkowa wynosiłaby 400 zł, natomiast w przypadku dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia – 200 zł. Obecnie kara za nieuiszczenie opłaty wynosi 150 zł, co oznacza niemal trzykrotny wzrost podstawowej stawki mandatu. Miasto wprowadza także nową opcję dla przedsiębiorców – możliwość wykupienia miejsc parkingowych na wyłączność. Podmioty posiadające siedzibę lub wydzieloną jednostkę organizacyjną na obszarze OPP mogłyby nabyć zastrzeżone stanowisko postojowe na prawach wyłączności.

Ceny za takie "koperty" będą zróżnicowane w zależności od lokalizacji:

5000 zł miesięcznie w sektorze A1

3000 zł w pozostałych sektorach podstrefy A

2500 zł w podstrefie B

2000 zł w podstrefie C

Dla instytucji sektora finansów publicznych opłata byłaby stała i wynosiłaby 2000 zł we wszystkich podstrefach.