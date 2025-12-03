Reklama

Najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości powstaje na autostradzie A2

Autostrada A2 w rejonie Mińska Mazowieckiego doczeka się trzeciego systemu odcinkowego pomiaru prędkości, który stanie się najdłuższym tego typu systemem w Polsce. Nadzorem objęty zostanie odcinek ok. 17 km trasy między węzłem Mińsk Mazowiecki a węzłem Kałuszyn.

Publikacja: 03.12.2025 07:58

Odcinkowy pomiar prędkości powstanie pomiędzy węzłami Mińsk Mazowiecki i Kałuszyn na autostradzie A2

Odcinkowy pomiar prędkości powstanie pomiędzy węzłami Mińsk Mazowiecki i Kałuszyn na autostradzie A2 i będzie kontrolował średnią prędkość na dystansie ok. 17 km

Foto: mat. prasowe

Aleksander Mróz

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A2 będzie rekordowy pod względem długości. Dotychczas rekordzista obejmował ok. 15 kilometrów. Tymczasem planowany system między węzłami Mińsk Mazowiecki i Kałuszyn, będzie kontrolował średnią prędkość na dystansie ok. 17 kilometrów. Na razie nie wiadomo jednak kiedy nastąpi uruchomienie OPP. Jednak przedstawiciele CANARD zapewniają, że nastąpi to w najbliższych miesiącach, po zakończeniu wszystkich procedur odbiorowych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Decyzja o instalacji systemu właśnie w tym miejscu nie jest przypadkowa. Lokalizacje nowych OPP zostały wytypowane przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policją. To miejsca, w których z uwagi na realne zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane nadmierną prędkością, niezbędne jest zainstalowanie urządzeń do automatycznej kontroli.

Na chwilę obecną wiadomo jednak, że na autostradzie A2 wykorzystany zostanie system UnicamVELOCITY 4. Nowoczesne urządzenia automatycznie określają czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi, a następnie obliczają średnią prędkość pojazdu. Kamery rejestrują nie tylko tablice rejestracyjne, ale także szereg innych danych: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego, maksymalną dozwoloną prędkość oraz pas ruchu, którym poruszał się samochód. Należy też dodać, że system działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, niezależnie od warunków atmosferycznych. Zarejestrowane materiały są przesyłane online do systemu centralnego CANARD, gdzie podlegają weryfikacji przed wystawieniem mandatu. Doświadczenia z już funkcjonujących OPP pokazują ich wysoką skuteczność. Według danych CANARD, na odcinkach objętych OPP liczba wypadków spadła o 57 proc., a liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się aż o 71 proc. Ponadto 56 proc. zmalała także liczba osób rannych.

Wysokość mandatów za przekroczenie prędkości

Kierowcy, którzy nie dostosują się do obowiązujących limitów prędkości, muszą liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Za przekroczenie prędkości do 10 km/h grozi mandat w wysokości 50 złotych i 1 punkt karny. Wraz ze wzrostem prędkości rosną także kary:

11-15 km/h: 100 zł i 2 punkty karne
16-20 km/h: 200 zł i 3 punkty karne
21-25 km/h: 300 zł i 5 punktów karnych
26-30 km/h: 400 zł i 7 punktów karnych
31-40 km/h: 800 zł i 9 punktów karnych
41-50 km/h: 1000 zł i 11 punktów karnych
51-60 km/h: 1500 zł i 13 punktów karnych
61-70 km/h: 2000 zł i 14 punktów karnych
powyżej 70 km/h: 2500 zł i 15 punktów karnych

W przypadku recydywy, czyli ponownego przekroczenia prędkości w ciągu dwóch lat, wysokość mandatu jest podwajana.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
