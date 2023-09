Ta marka samochodowa istnieje 73 lata. Za siedem lat zniknie z rynku

Szef marki Volkswagen wyjaśnił, że istniejące modele Seata będą nadal produkowane aż do zakończenia cyklu modelowego, a to potrwa do 2030 roku. Po tym czasie marka jako taka nie zostanie wycofana, ale Seat przyjmie nową rolę. Wynika to z faktu, że potencjał zysku Cupry jest znacznie większy. - Hiszpańscy klienci również pozytywnie reagują na Cuprę. To najszybciej rozwijająca się marka w Europie. Cupra już teraz jest większa niż Alfa Romeo i Polestar. - komentuje Thomas Schäfer. Decyzja na korzyść Cupry i przeciwko Seatowi została podjęta już dawno, a sukces Cupry utwierdził szefów koncernu Volkswagena w tym przekonaniu.

Seat Arona mat. prasowe

Już w maju 2023 r. holenderskie biuro prasowe hiszpańskiego producenta samochodów poinformowało, że Seat zostanie wycofany po 2030 r. Seat nadal pracuje nad rozwojem modeli Ibiza i Arona, aby móc je oferować do 2030 r. Nie wiadomo czy modele Ateca i Tarraco przetrwają tak długo i mogą zniknąć z oferty wcześniej. Leon, który będzie zmodernizowany w przyszłym roku pojawi się prawdopodobnie już wyłącznie jako Cupra Leon.

