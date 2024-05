Czytaj więcej Premiery Renault Captur przeszedł modernizację. Zmiany są naprawdę widoczne Rzadko się dziś zdarza, by samochody po liftingu mocno odróżniały się wizualnie od wcześniejszych odmian. Renault Captur wyglądało nieźle już wcześniej, ale zmodernizowana odmiana otrzymała m.in. zupełnie nowy pas przedni.

Nowy Renault Scenic mat. prasowe

Po kontakcie z tym autem odbierasz go jako nowoczesne. I nie chodzi tu wyłącznie o stylistykę. Na wyposażeniu są mapy dostarczane przez Google, są cyfrowe duże wyświetlacze, nieco kwadratowa (ale poręczna) kierownica, przemyślane schowki i półki, i funkcje sterowania klimatyzacją z klasycznymi przyciskami. Jest też duży szklany dach, który nie ma rolety, ale za to posiada funkcję przyciemniania poszczególnych sekcji dachu (przyjmują kolor mleczny). Szacunek za ten gadżet, bo to coś, z czym nie mogło sobie poradzić Porsche w modelu Taycan, tłumacząc zbyt dużymi kosztami produkcji.

Nowy Renault Scenic Albert Warner

Nowy Renault Scenic: Dwa razy z tytułem Car of the year

Ciekawy jest też fakt, że Scenic już dwa razy wygrał tytułu Car of The Year. Pierwszy raz otrzymał go w 1996 roku, wtedy jeszcze jako Mégane Scenic, a teraz nowemu modelowi ten sam tytuł przyznano w tym roku. Miejsca we wnętrzu jest dużo. Zarówno z przodu, jak i z tyłu, siedzimy wygodnie. W elektrykach często za kierownicą siedzi się zbyt wysoko i niewygodnie (np. w Tesli), ale w Scenicu siedzimy jak w klasycznym samochodzie, a wyższa pozycja względem drogi wypada wyłącznie ze względu na fakt, że to Renault jest wyżej zawieszone. Bagażnik też jest duży: ma 545 litrów pojemności i możemy go powiększyć do 1670 litrów. Nie ma tu za to często spotykanego w autach budowanych od podstaw jako elektryczne bagażnika pod przednią maską. Ta przestrzeń jest nad wyraz szczelnie zabudowana przez różnego rodzaju sprzęty i podzespoły.