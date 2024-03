Zwykle zapowiedzi powrotu do słynnych modeli rozbudzają oczekiwania tak mocno, że podczas premiery doznajemy rozczarowania. Ale nie tym razem. Laurens van den Acker, który ma na swoim koncie takie projekty jak Bugatti Chiron, a dziś odpowiada za wygląd modeli marki Renault, podkreśla bliskość produkcyjnego R5 z koncepcyjnym. Może dlatego nasz zachwyt nowym wcieleniem R5 jest tak duży. Renault kontynuuje legendę w sposób na jaki R5 zasługuje. Czekaliśmy na taki samochód. Niewielki, pełen emocji, budzący pożądanie i dobre wspomnienia. Po po przerwie, która trwała od roku 1996 roku Renault 5 wraca do gry. Pod pełną nazwą Renault 5 E-Tech Electric kryje się 5-drzwiowy, elektryczny maluch w stylu retro-futurystycznym. Nawiązanie do drugiej generacji R5 jest wyraźne. Niektóre wersje mają też czerwone akcenty odwołujące się do R5 Turbo. Nawiasem mówiąc, hot hatch bazujący na R5 pojawi się jeszcze w 2024 roku i będzie nazywał się Alpine A290. Z innych ciekawostek niecodziennie wygląda opcjonalny ekran zabudowany po stronie kierowcy na przedniej masce. Będzie aktywny wyłącznie podczas ładowania i informował o stopniu naładowania baterii.



Renault 5 nie jest przewidziany jako następcą Clio

Wnętrze również nawiązujące stylem do poprzedników oferuje cyfrowy wyświetlacz kierowcy (7,0 lub 10,0 cali) oraz dotykowy ekran multimediów o przekątnej 10,0 cala. Nowe Renault 5 ma 3,92 m długości, 1,77 m szerokości i 1,5 m wysokości, rozstaw osi sięga 2,54 m, a pojemność bagażnika 326 litrów. Jest większy niż Twingo, ale mniejszy niż Clio. To pierwszy model korzystający z platformy AmpR Small - wcześniej znanej jako CMF-B EV. Jedną z wyjątkowych opcji wnętrza jest specjalny koszyk na... bagietki, który zamontowano na tunelu środkowym obok pasażera. Najlżejsza wersja z mniejszym akumulatorem o pojemności 40,0 kWh waży 1 350 kg, a najcięższa z akumulatorem o pojemności 52,0 kWh — 1 450 kg. Odmiana z podstawowym akumulatorem generuje 95 KM i 215 Nm lub 120 KM i 225 Nm. Wersja z mocniejszym akumulatorem oferuje 150 KM i 245 Nm. W tym przypadku przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje mniej niż 8 s, a maksymalna prędkość jest ograniczona elektronicznie do 150 km/h.