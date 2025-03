Jaguar zaszokował Paryż. Type 00 wyjechał na ulicę

Póki co niewiele wiadomo o nowym projekcie. Drzwi otwierają się do góry i ukazują minimalistyczne wnętrze: siedzenia, dwa wyświetlacze cyfrowe i środkowy tunel. Zamiast tylnej szyby znajduje się elektrycznie otwierana klapa, która umożliwia dostęp do przestrzeni bagażowej. Koncept Type 00 to przedsmak długo oczekiwanego nowego modelu produkcyjnego Jaguara, który ma trafić na rynek pod koniec tego roku. Ceny mają być wysokie, a model ma trafić do segmentu aut luksusowych. Nowy Jaguar ma kosztować co najmniej 150 tys. euro (ok. 630 tys. zł).

Jaguar Type 00 Foto: Jaguar