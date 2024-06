Kia EV6 przeszła modernizację. Czy Tesla Model 3 ma się czego obawiać?

Co zmieni się we wnętrzu? Tutaj też będzie można dość szybko zauważyć zmiany. Kierownica wygląda jak ta z EV9, zmieniono również ekrany (zarówno za kierownicą, jak i ten główny), a samochód może teraz pobierać aktualizacje systemowe „z chmury”. Systemy Android Auto i Apple CarPlay będą działać bez użycia kabli. Ulepszono także wyświetlacz head-up i nawigację, a lusterko wsteczne może być cyfrowe (czyli wykorzystujące obraz z kamery). Jeśli ktoś nie lubi błyszczących plastików piano black, lifting EV6 go ucieszy. Pojawiły się matowe materiały (np. na tunelu środkowym) i stonowane kolory tapicerki.

Kia EV6 mat. prasowe

Nowa Kia EV6 — większy akumulator i więcej mocy

Dużo zmieniło się także w kwestii technicznej. Akumulator 77,4 kWh ustępuje miejsca baterii o pojemności 84 kWh, co pozwoli na zwiększenie zasięgu w wersji tylnonapędowej do 494 km z 475 km (przynajmniej w Korei, na wyniki pomiarów WLTP wciąż czekamy). Parametry dotyczące ładowania nie uległy zmianie - uzupełnienie energii od 10 do 80% trwa 18 minut, a maksymalna moc do uzyskania na ładowarce to 350 kW. O ile więc osiągi w tym zakresie się nie polepszyły, EV6 może szybciej jeździć. Moc silnika odmiany RWD wzrosła ze 170 do 228 KM. Wersja AWD osiąga (bez zmian) 325 KM i 650 Nm. Nowe EV6 otrzyma amortyzatory z szerszym zakresem pracy i ze zmiennym stopniem tłumienia, reagujące automatycznie na warunki drogowe. Poza tym, nadwozie zostało usztywnione (zwłaszcza w rejonie słupków B), a w środku ma być przyjemniej, m.in. za sprawą wyciszenia silników. Cen EV6 2025 jeszcze nie znamy. Szczegóły europejskiej oferty poznamy w najbliższych tygodniach. Konkurent Tesli Model 3 obecnie kosztuje nie mniej niż 209 990 zł. Jeśli stanieje, amerykański samochód może być w tarapatach.

Kia EV6 mat. prasowe

Kia EV6 mat. prasowe