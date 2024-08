Wnętrze nowej Skody będzie zbudowane z używanej odzieży i sieci rybackich

Spośród sześciu nowych samochodów elektrycznych, które Skoda zapowiedział do 2026 roku, pięć zostanie wprowadzonych na rynek będzie miał nadwozie typu SUV/crossovera. Bezpośrednio pod modelem Enyaq Czesi zaprezentują kompaktowego Elroqa. Będzie to drugi w pełni elektryczny model marki, o długości około 4,50 metra i bardzo zbliżonymi wymiary wnętrza do benzynowego Karoqa. Dla zapewnienia atrakcyjnej ceny bazowej podstawowy Elroqa powinien być dostępny z napędem na tylne koła i mocą 150 KM oraz z najmniejszym akumulatorem o pojemności 48 kWh.

Reklama

Czytaj więcej Ten pierwszy raz Skoda Elroq: Jeździliśmy Skodą, której jeszcze nie ma w salonach Skoda chce wstrząsnąć rynkiem samochodów elektrycznych za pomocą nowego modelu. Czesi pokazali oficjalnie rzeźbę tego modelu, a my mogliśmy tego kompaktowego SUV-a nie tylko zobaczyć bez kamuflażu, ale również nim pojeździć.

Pierwsze oficjalne szkice wnętrza nowej Skody Elroq mat. prasowe

Wnętrze Skody Elroq powstanie z ekologicznych materiałów

Terz Skoda pokazała pierwsze szkice wnętrza. Elroq ma otrzymać nowe materiały takie jak Recytitan i Technofil. To tapicerki wykonane z plastikowych butelek pochodzących z recyklingu oraz, po raz pierwszy, z poddanej recyklingowi odzieży używanej. Wnętrze ma być przestronne, zdefiniowanym przez proste linie. Klienci będą mieli do wyboru cztery wersje stylistyczne: Studio, Loft, Lodge i Suite. Loft Design Selection, wykorzystuje Recytitan - materiał składający się w 78 proc. z przetworzonych butele PET i wspomnianej przetworzonej używanej odzieży. Ciemnoszaroniebieską tkaninę uzupełniają detale z ciemnej sztucznej skóry i żółte kontrastowe szwy. Lodge Design Selection wykorzystuje materiał o nazwie Technofil. Materiał ten zawiera Econyl wykonany z regenerowanego nylonu uzyskanego np. ze starych sieci rybackich i skrawków tkanin. Wariant ten wyróżnia się czarną tapicerką w połączeniu z jasnoszarą sztuczną skórą, podkreśloną pomarańczowymi kontrastowymi szwami i pasującymi pomarańczowymi pasami bezpieczeństwa. Nowa Skoda ma pojawić się na rynku jeszcze w tym roku.