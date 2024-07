Skoda Elroq: Jeździliśmy Skodą, której jeszcze nie ma w salonach

Producenci samochodowi pozwolili zajrzeć wybranej grupie dziennikarzy nieco głębiej w jeszcze niegotowy samochód. Skoda jest tak pewna swego, że nie tylko oddała do pierwszych jazd oklejone prototypy, ale również pokazała przedpremierowo gotowego Erloqa w środku i na zewnątrz. Pożytek póki co z tego tylko taki, że niestety i tak póki co nie możemy wam pokazać pełnego wyglądu Erloqa, ale mogę obiecać, że nie tylko wygląda dobrze, ale wnosi nowe stylistycznie elementy. Będzie ciekawie.

Skoda Erloq z zamaskowaną karoserią Albert Warner

Spośród sześciu nowych samochodów elektrycznych, które Skoda zapowiedziała do 2026 roku, pięć będzie miało wygląd SUV-a/crossovera. Bezpośrednio pod rodziną modelu Enyaq Czesi zaprezentują właśnie Elroqa, który będzie drugim w pełni elektrycznym modelem marki. To kompaktowy samochód, który ma około 4,50 m długości i te same wymiary wnętrza, co popularny Karoq. W sumie to Skoda już pokazała Elroqa, który jest rozwijany pod roboczą nazwą „Compact”. Tyle, że jako rzeźbę w Mladá Boleslav w maju 2023 r. Erloq będzie miał dzielone reflektory z przodu. Węższa górna część to światła dzienne, niższa dolna, to światła drogowe. Nowa Skoda otrzyma dokładnie taki sam układ świateł jak np. nowy Porsche Macan czy BMW serii 7. Tak zabudowane z przodu światła to nowy trend w świecie motoryzacji.

