Nowy model ma być znacznie lżejszy od poprzednika i mieć masę własną poniżej 2000 kg. Dzięki akumulatorowi o pojemności 24,8 kWh powinien być w stanie przejechać około 60 km wyłącznie na napędzie elektrycznym. Akumulator chłodzony olejem znajduje się w tunelu środkowym. Przyspieszenie od 0 do 300 km/h ma zająć niecałe 10 sekund, a prędkość maksymalna określona została na 445 km/h. Rozpędzenie do 100 km/h powinno zająć około dwóch sekund, do 200 km/h można się rozpędzić w niecałe 5 sekund. Inżynierowie obliczyli nawet czas rozpędzenia się do 400 km/h, które ma zająć poniżej 25 sekund.

Następca Chirona zostanie zaprezentowany w drugiej połowie tego roku

Następca Chirona będzie miał swoją światową premierę jeszcze w tym roku. Mate Rimac planuje odsłonę nowego auta w drugiej połowie roku. Pierwszy z 250 planowanych samochodów zostanie przekazany klientom w 2026 roku – za cenę jednostkową co najmniej 3,6 mln euro.