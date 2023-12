Z lakierem świetnie komponuje się wnętrze wykończone koniakową skórą. Zadbano także o detale w postaci przeszyć w kształcie 57 Atlantic i malowanego na spojlerze napisu „One of One”. To naprawdę jedyny taki samochód na świecie. Perfekcyjnie łączy niesamowite wrażenia z jazdy ze stylem nawiązującym do tradycji. Sam Chiron zresztą też może być już postrzegany jako klasyk. Jego kariera trwa już siedem lat. Ta sylwetka jest jednak ponadczasowa. Oby jak najdłużej żyło też bezwstydnie spalinowe W16. Ile kosztował taki Chiron? Nie wypada o to pytać. Przecież to prezent.

