Kim jest Carlos Tavares? Jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci na rynku moto

W ostatnich tygodniach Carlos Tavares starał się naprawić sytuację . Zaczął od korekty w dół prognozy wyników finansowych. Potem poszły zmiany personalne, stanowiska stracili wiceszef ds finansowych i kilku innych menadżerów wysokiej rangi. Ale akcje Stellantisa nadal taniały, bo nieustannie kurczyła się sprzedaż na najważniejszych rynkach, w tym także we Francji. Pojawiły się spekulacje, że sytuacja jest nie do opanowania i pytania o przyszłość Stellantisa w ogóle. - Acjonariusze zostali wystawieni na wielką próbę. Bo Stellantis nie ma teraz ani dyrektora generalnego, ani osoby odpowiadającej za finanse — wskazuje analityk rynku motoryzacyjnego Jose Asumendi, z amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan. Jego zdaniem nie ma nawet co marzyć o jakiejkolwiek poprawie finansów przynajmniej do końca przyszłego roku.

W USA Stellantis był w konflikcie z dealerami i poddostawcami

Carlos Tavares jest wychowankiem innego znanego eksperta od cięcia kosztów, Carlosa Ghosna, którego kariera , jako szefa Aliansu Renault Nissan zakończyła się drastycznie i dramatycznie. Carlos Ghosn jest uwięziony a areszcie domowym w bombardowanym przez Izraelczyków Bejrucie. 66-letni dzisiaj Tavares był zastępcą Ghosna w Renaulcie, ale widział tam nad sobą „szklany sufit i kiedy nadarzyła się okazja, chętnie ewakuował się z Renaulta i przejął zarządzanie w Grupie PSA. Wtedy też pokazał inwestorom, że jest specjalistą od restrukturyzacji i naprawy spółek motoryzacyjnych. Stał za konsolidacją PSA z Fiatem Chryslerem, ciął koszty, m.in. zmniejszając liczbę platform, na których budowane są samochody, równocześnie ograniczając zatrudnienie. To z kolei zaowocowało wzrostem napięcia w stosunkach z załogą, a związki zawodowe otwarcie informowały, że tak drastyczne cięcia nieuchronnie doprowadzą do pogorszenia jakości oraz opóźnień w produkcji samochodów i wprowadzania nowych aut na rynek. W Stanach Zjednoczonych dilerzy ostrzegli Tavaresa, że jego działania doprowadziły do pogorszenia wizerunku marek Jeep, Ram, Dodge i Chrysler. — W Ameryce nikt go nie będzie żałował. W każdym razie nie dostawcy komponentów, z którymi był w nieustannym konflikcie. Ani dilerzy, z którymi był w konflikcie, wreszcie także nie konsumenci, którzy ignorowali jego auta — komentuje odejście Tavaresa prof. Erik Gordon z University of Michigan. Stellantis był również skonfliktowany z włoskim rządem. W tym przypadku chodziło o ograniczanie produkcji we włoskich fabrykach.