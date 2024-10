Największa pomyłka Fiata. Nikt nie chce kupować tego elektrycznego modelu

Spalinowy Fiat 500 był przez wiele lat hitem i koniem pociągowym włoskiej marki. Ten model bez większych zmian produkowany był od 17 lat! Fiat niedawno zakończył jego produkcję. Następca powstał wyłącznie z napędem elektrycznym i śmiało można tę decyzję nazwać największym błędem w historii współczesnej Fiata. Mimo, że nowy 500 wygląda znakomicie i jest świetnym miejskim autem, o wiele bardziej dopracowanym i dojrzałym od poprzednika to nikt nie chce go kupować. Powód to wysoka cena (od 131 400 zł) i dostępność wyłącznie z napędem elektrycznym.

Fiat 500e mat. prasowe

Przedłużenie przerwy w produkcji Fiata 500e

Carlos Tavares, szef koncernu Stellantis od dawna ostrzegał przed słabym popytem na samochody elektryczne w Europie. W tej kwestii widocznie miał rację bo 12 września 2024 roku Stellantis ogłosił, że na cztery tygodnie wstrzymuje produkcję Fiata 500e w fabryce Mirafiori w Turynie. Dzień później rozpoczęła się jednomiesięczna przerwa. Już drugi raz w tym roku Fiat wstrzymuje produkcję z powodu niższej od oczekiwań sprzedaży. Teraz Stellantis zapowiedział przedłużenie zaplanowanego do 11 października postoju i jego przedłużenie do 1 listopada. Tavares zapowiedział także, że w drugim tygodniu października „będzie mówił o perspektywach produkcyjnych producenta samochodów we Włoszech” przed włoską komisją parlamentarną.