W 2020 roku Mitsubishi ogłosiło, że nie będzie już tworzyć nowych modeli samochodów na rynek europejski. Informacja była przez Japończyków na tyle niefortunnie przedstawiona, że media zinterpretowały ją jako chęć wycofania się Mitsubishi z rynku europejskiego. Niedługo potem Luca de Meo objął stanowisko dyrektora generalnego Renault i utorował drogę Japończykom, z którymi Francuzi byli związani poprzez alians Renault-Nissan-Mitsubishi, do nowej gamy modeli. Aktualnie Mitsubishi korzysta z portfolio Renault i stopniowo dostosowuje kolejne i wybrane modele do własnej oferty. Wszystko zaczęło się od Mitsubishi Colt, który pomijając kilka zmian jest odpowiednikiem Renault Clio. Następnie pojawił się nowy Mitsubishi ASX, który Japończycy oparli na Renault Captur.

Mitsubishi Colt Foto: mat. prasowe

Powrót Mitsubishi Grandis jako SUV-a w segmencie C jest planowany na lipiec 2025 r. Klienci Renault znają go już pod nazwą Symbioz. Aby mieć w pełni elektryczny model w tej klasie - Mitsubishi Eclipse Cross zostanie wprowadzony na rynek we wrześniu 2025 roku i bazuje na modelu Renault Scenic E-Tech Electric. Kto chce mieć Mitsubishi w Mitsubishi musi sięgnąć po nowego na polskim rynku Outlandera. To hybryda plug-in, która na arenie międzynarodowej pojawiła się już w 2021 roku, ale w Europie zadebiutowała dopiero na początku 2025 r. I tu role się odwrócą, bo ten model posłuży do opracowywania nowej generacji Nissana X-Trail.