William Li niedługo skończy 51 lat, urodził się na farmie mleczarskiej na prowincji we wschodnich Chinach w Anhui. Założyciel Nio uchodzi za człowieka spokojnego, skromnego, który ma stabilne środowisko współpracowników i emanuje przyjacielskim nastawieniem. Li jest często porównywany do Elona Muska ze względu na swoje innowacyjne podejście do elektromobilności i wizję przyszłości transportu. Rozpoczął swoją karierę w wieku 21 lat, zakładając pierwszą firmę internetową w 1996 r. Cztery lata później założył Bitauto Holdings, platformę e-commerce specjalizującą się w usługach motoryzacyjnych, która stała się jednym z wiodących dostawców tego typu usług w Chinach.

W 2014 roku William Li założył Nio z misją stworzenia "User Enterprise" – firmy skoncentrowanej na użytkowniku, redefiniującej doświadczenie posiadania samochodu. Nio postawiło na innowacyjne technologie jak np. system wymiany baterii (Battery Swap) i model subskrypcyjny Battery as a Service (BaaS). Kupujesz samochód bez baterii, co obniża jego cenę początkową (nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych). Zamiast kupować akumulator staje się on modelem subskrypcyjnym z miesięczną opłatą. W ramach usługi klient ma dostęp do sieci stacji wymiany baterii "Nio Power Swap Station", gdzie w ciągu około 3–5 minut możesz automatycznie wymienić rozładowaną baterię na naładowaną. Nio rozpoczęło budowanie stacji i wdrażanie Baas również w Europie np. w Norwegii i Niemczech. ​

Nio EL6 Foto: mat. prasowe

Wejście do Europy marki Nio opiera się na długofalowej strategii

Nio rozpoczęło ekspansję na rynki międzynarodowe, w tym europejski. W 2021 roku firma rozpoczęła sprzedaż swoich aut w Norwegii, a następnie rozszerzyła działalność na inne kraje europejskie, takie jak Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Dania, Szwecja i Węgry. ​Marka wprowadziła innowacyjne rozwiązania jak np. Nio House – ekskluzywne salony marki łączące funkcje showroomu, kawiarni i przestrzeni coworkingowej. William Li na rynku europejskim opiera się na długoterminowej strategii i często mówi o „cierpliwości” w budowaniu marki. Sprzedaż samochodów Nio na całym świecie wzrosła o ponad jedną trzecią w pierwszym kwartale. Założyciel marki poszukuje partnerstw – w każdej formie: z innymi producentami samochodów, firmami energetycznymi. W tym roku na rynek trafi dziewięć nowych modeli.