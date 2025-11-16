Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Chiny zdecydowały się zakończyć wsparcie dla pojazdów nowej energii?

Eksperci interpretują to posunięcie jako uznanie przez chińskie władze, że branża osiągnęła dojrzałość i może funkcjonować bez intensywnego, krajowego wsparcia. Przez ostatnie 15 lat chińska polityka wobec sektora NEV (ang. New Energy Vehicle) była przykładem konsekwentnej i długofalowej strategii przemysłowej. Od 2009 r., kiedy wprowadzono pierwsze subsydia, państwo wydało miliardy dolarów na wsparcie zarówno producentów, jak i konsumentów pojazdów elektrycznych. Jakie są efekty? W lipcu 2024 roku pojazdy NEV odpowiadały za ponad 50 proc. całkowitej sprzedaży samochodów w Chinach, wyprzedzając pierwotne prognozy o ponad 10 lat.

Wymownym dowodem sukcesu tej strategii jest także pozycja chińskich firm na globalnym rynku. CATL – producent akumulatorów – kontroluje 36,8 proc. światowego rynku baterii do pojazdów elektrycznych, podczas gdy BYD zajmuje drugie miejsce z 18 proc. udziałem – łącznie te dwie chińskie firmy dostarczają ponad połowę wszystkich baterii do elektryków na świecie. Ta dominacja nie ogranicza się tylko do komponentów – BYD w ciągu ostatnich trzech lat zwiększał sprzedaż o milion sztuk rocznie, wywołując poważne zaniepokojenie wśród tradycyjnych producentów samochodów.

Dlaczego teraz? Analiza motywów Pekinu

Dan Wang, dyrektor ds. Chin w firmie konsultingowej Eurasia Group, ocenia, że jest to oficjalne przyznanie, iż pojazdy elektryczne nie potrzebują już priorytetowego traktowania w polityce gospodarczej. We wrześniu 2025 roku w Chinach sprzedano rekordowe 1,6 miliona pojazdów typu NEV, osiągając udział w rynku na poziomie 49,7 proc. i to mimo zakończenia krajowego programu subsydiów w 2022 r. Decyzja ta ma również głębszy kontekst gospodarczy. Badania Jato Dynamics pokazują, że 93 ze 169 chińskich producentów samochodów ma udział w rynku poniżej 0,1 proc., co podkreśla fragmentację branży i problem nadprodukcji. Wycofanie subsydiów ma pozwolić siłom rynkowym na naturalną konsolidację sektora, eliminując najsłabszych graczy.