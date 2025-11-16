Reklama
Kończy się wsparcie Pekinu. Czy to koniec tanich samochodów z Chin?

Chińskie władze po raz pierwszy od 15 lat nie uwzględniły pojazdów „nowej energii” (NEV) w swojej liście strategicznych przemysłów w najnowszym planie na lata 2026-2030. Decyzja ta stanowi wyraźny sygnał, że Pekin jest gotowy zakończyć erę hojnych subsydiów, które przez lata napędzały i kreowały rozwój sektora pojazdów bateryjnych i doprowadziły do powstania globalnej potęgi.

Publikacja: 16.11.2025 10:31

Pekin jest gotowy zakończyć erę subsydiów dla segmentu aut elektrycznych

Foto: mat. prasowe

Aleksander Mróz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Chiny zdecydowały się zakończyć wsparcie dla pojazdów nowej energii?
  • Jak subsydia wpłynły na rozwój rynku NEV w Chinach?
  • Jakie zmiany zaszły w planach przemysłowych Chin na lata 2026-2030?
  • Jaki wpływ na globalny rynek mogą mieć decyzje Chin dotyczące NEV?

Eksperci interpretują to posunięcie jako uznanie przez chińskie władze, że branża osiągnęła dojrzałość i może funkcjonować bez intensywnego, krajowego wsparcia. Przez ostatnie 15 lat chińska polityka wobec sektora NEV (ang. New Energy Vehicle) była przykładem konsekwentnej i długofalowej strategii przemysłowej. Od 2009 r., kiedy wprowadzono pierwsze subsydia, państwo wydało miliardy dolarów na wsparcie zarówno producentów, jak i konsumentów pojazdów elektrycznych. Jakie są efekty? W lipcu 2024 roku pojazdy NEV odpowiadały za ponad 50 proc. całkowitej sprzedaży samochodów w Chinach, wyprzedzając pierwotne prognozy o ponad 10 lat.

Wymownym dowodem sukcesu tej strategii jest także pozycja chińskich firm na globalnym rynku. CATL – producent akumulatorów – kontroluje 36,8 proc. światowego rynku baterii do pojazdów elektrycznych, podczas gdy BYD zajmuje drugie miejsce z 18 proc. udziałem – łącznie te dwie chińskie firmy dostarczają ponad połowę wszystkich baterii do elektryków na świecie. Ta dominacja nie ogranicza się tylko do komponentów – BYD w ciągu ostatnich trzech lat zwiększał sprzedaż o milion sztuk rocznie, wywołując poważne zaniepokojenie wśród tradycyjnych producentów samochodów.

Dlaczego teraz? Analiza motywów Pekinu

Dan Wang, dyrektor ds. Chin w firmie konsultingowej Eurasia Group, ocenia, że jest to oficjalne przyznanie, iż pojazdy elektryczne nie potrzebują już priorytetowego traktowania w polityce gospodarczej. We wrześniu 2025 roku w Chinach sprzedano rekordowe 1,6 miliona pojazdów typu NEV, osiągając udział w rynku na poziomie 49,7 proc. i to mimo zakończenia krajowego programu subsydiów w 2022 r. Decyzja ta ma również głębszy kontekst gospodarczy. Badania Jato Dynamics pokazują, że 93 ze 169 chińskich producentów samochodów ma udział w rynku poniżej 0,1 proc., co podkreśla fragmentację branży i problem nadprodukcji. Wycofanie subsydiów ma pozwolić siłom rynkowym na naturalną konsolidację sektora, eliminując najsłabszych graczy.

Czytaj więcej

Xpeng rozpoczął montaż modeli G6 i G9 w zakładzie Magna Steyr w austriackim Graz
Tu i Teraz
Chińska inwazja motoryzacji na Europę. Fabryki powstają wszędzie tylko nie w Polsce
W nowym pięcioletnim planie priorytetami stały się technologie kwantowe, bioprodukcja, energia wodorowa i fuzja jądrowa. Prezydent Xi Jinping konsekwentnie podkreśla, że celem kraju pozostaje osiągnięcie samowystarczalności w kluczowych technologiach i zmniejszenie zależności od zagranicy. Jednak branża EV nie zostanie porzucona. Według S&P Global lokalne władze w Chinach planują wydać 2 biliony dolarów na modernizację kluczowych przemysłów technologicznych, w tym na rozwój baterii półprzewodnikowych, inteligentnych systemów pojazdowych i technologii autonomicznej jazdy.

Problem dla globalnego rynku?

Wycofanie subsydiów przez Chiny może paradoksalnie wzmocnić pozycję chińskich producentów na rynkach międzynarodowych. Należy podkreślić, że chińskie firmy zachowują znaczącą przewagę technologiczną. Wang Chuanfu – CEO BYD, twierdzi, że chińskie pojazdy nowej energii wyprzedzają resztę świata o trzy do pięciu lat, wskazując na 110 tys. inżynierów jako największy atut przedsiębiorstwa. Nie sposób pominąć też informacji od CATL, który wprowadził najnowszą technologię cell-to-pack, która całkowicie eliminuje moduły, zwiększając gęstość energii o 13 proc. w porównaniu z wersjami z 2024 roku, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Średnie ceny pakietów baterii spadły poniżej 100 dol./kWh dla baterii LFP na początku 2025 r., co znacząco poprawia ekonomikę posiadania pojazdów elektrycznych.

CZY WIESZ, ŻE…
- Chińskie NEV-y mają wyższy udział w eksporcie niż jakakolwiek kategoria aut w Europie.
- Średni koszt produkcji baterii LFP w Chinach spadł poniżej 80 dol./kWh.
- W 2025 r. Chiny będą miały ponad 3 miliony publicznych punktów ładowania. To siedem razy więcej niż cała Unia Europejska.

Czytaj więcej

Niektóre modele sprzedawane na europejskim rynku produkowane są w Chinach
Po Drodze
Te europejskie modele aut są produkowane w Chinach. Wśród nich BMW i Cupra

Źródło: rp.pl

Firmy BYD Motoryzacja Elektromobilność Samochody elektryczne chińska motoryzacja CATL chiński rynek samochodowy

Eksperci interpretują to posunięcie jako uznanie przez chińskie władze, że branża osiągnęła dojrzałość i może funkcjonować bez intensywnego, krajowego wsparcia. Przez ostatnie 15 lat chińska polityka wobec sektora NEV (ang. New Energy Vehicle) była przykładem konsekwentnej i długofalowej strategii przemysłowej. Od 2009 r., kiedy wprowadzono pierwsze subsydia, państwo wydało miliardy dolarów na wsparcie zarówno producentów, jak i konsumentów pojazdów elektrycznych. Jakie są efekty? W lipcu 2024 roku pojazdy NEV odpowiadały za ponad 50 proc. całkowitej sprzedaży samochodów w Chinach, wyprzedzając pierwotne prognozy o ponad 10 lat.

