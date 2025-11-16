Aktualizacja: 16.11.2025 19:49 Publikacja: 16.11.2025 10:31
Pekin jest gotowy zakończyć erę subsydiów dla segmentu aut elektrycznych
Foto: mat. prasowe
Eksperci interpretują to posunięcie jako uznanie przez chińskie władze, że branża osiągnęła dojrzałość i może funkcjonować bez intensywnego, krajowego wsparcia. Przez ostatnie 15 lat chińska polityka wobec sektora NEV (ang. New Energy Vehicle) była przykładem konsekwentnej i długofalowej strategii przemysłowej. Od 2009 r., kiedy wprowadzono pierwsze subsydia, państwo wydało miliardy dolarów na wsparcie zarówno producentów, jak i konsumentów pojazdów elektrycznych. Jakie są efekty? W lipcu 2024 roku pojazdy NEV odpowiadały za ponad 50 proc. całkowitej sprzedaży samochodów w Chinach, wyprzedzając pierwotne prognozy o ponad 10 lat.
Wymownym dowodem sukcesu tej strategii jest także pozycja chińskich firm na globalnym rynku. CATL – producent akumulatorów – kontroluje 36,8 proc. światowego rynku baterii do pojazdów elektrycznych, podczas gdy BYD zajmuje drugie miejsce z 18 proc. udziałem – łącznie te dwie chińskie firmy dostarczają ponad połowę wszystkich baterii do elektryków na świecie. Ta dominacja nie ogranicza się tylko do komponentów – BYD w ciągu ostatnich trzech lat zwiększał sprzedaż o milion sztuk rocznie, wywołując poważne zaniepokojenie wśród tradycyjnych producentów samochodów.
Dan Wang, dyrektor ds. Chin w firmie konsultingowej Eurasia Group, ocenia, że jest to oficjalne przyznanie, iż pojazdy elektryczne nie potrzebują już priorytetowego traktowania w polityce gospodarczej. We wrześniu 2025 roku w Chinach sprzedano rekordowe 1,6 miliona pojazdów typu NEV, osiągając udział w rynku na poziomie 49,7 proc. i to mimo zakończenia krajowego programu subsydiów w 2022 r. Decyzja ta ma również głębszy kontekst gospodarczy. Badania Jato Dynamics pokazują, że 93 ze 169 chińskich producentów samochodów ma udział w rynku poniżej 0,1 proc., co podkreśla fragmentację branży i problem nadprodukcji. Wycofanie subsydiów ma pozwolić siłom rynkowym na naturalną konsolidację sektora, eliminując najsłabszych graczy.
W nowym pięcioletnim planie priorytetami stały się technologie kwantowe, bioprodukcja, energia wodorowa i fuzja jądrowa. Prezydent Xi Jinping konsekwentnie podkreśla, że celem kraju pozostaje osiągnięcie samowystarczalności w kluczowych technologiach i zmniejszenie zależności od zagranicy. Jednak branża EV nie zostanie porzucona. Według S&P Global lokalne władze w Chinach planują wydać 2 biliony dolarów na modernizację kluczowych przemysłów technologicznych, w tym na rozwój baterii półprzewodnikowych, inteligentnych systemów pojazdowych i technologii autonomicznej jazdy.
Wycofanie subsydiów przez Chiny może paradoksalnie wzmocnić pozycję chińskich producentów na rynkach międzynarodowych. Należy podkreślić, że chińskie firmy zachowują znaczącą przewagę technologiczną. Wang Chuanfu – CEO BYD, twierdzi, że chińskie pojazdy nowej energii wyprzedzają resztę świata o trzy do pięciu lat, wskazując na 110 tys. inżynierów jako największy atut przedsiębiorstwa. Nie sposób pominąć też informacji od CATL, który wprowadził najnowszą technologię cell-to-pack, która całkowicie eliminuje moduły, zwiększając gęstość energii o 13 proc. w porównaniu z wersjami z 2024 roku, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Średnie ceny pakietów baterii spadły poniżej 100 dol./kWh dla baterii LFP na początku 2025 r., co znacząco poprawia ekonomikę posiadania pojazdów elektrycznych.
CZY WIESZ, ŻE…
- Chińskie NEV-y mają wyższy udział w eksporcie niż jakakolwiek kategoria aut w Europie.
- Średni koszt produkcji baterii LFP w Chinach spadł poniżej 80 dol./kWh.
- W 2025 r. Chiny będą miały ponad 3 miliony publicznych punktów ładowania. To siedem razy więcej niż cała Unia Europejska.
