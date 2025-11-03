Reklama
Warszawa rozbudowuje zeroemisyjną flotę chińskimi autobusami

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie podpisały umowę z Busnex Poland na dostawę 30 elektrycznych autobusów Yutong U12. To już druga transakcja między stronami i kolejny krok w realizacji strategii elektromobilności stolicy, która zakłada, ponad 30 proc. udział pojazdów zeroemisyjnych całej floty przewoźnika.

Publikacja: 03.11.2025 09:00

MZA w Warszawie podpisały umowę na dostawę 30 elektrycznych autobusów Yutong U12

Foto: mat. prasowe

Aleksander Mróz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie działania podejmuje Warszawa w zakresie rozbudowy floty zeroemisyjnej?
  • Dlaczego Miejskie Zakłady Autobusowe wybrały chińskiego producenta Yutong na dostawcę autobusów elektrycznych?
  • Jakie były wyniki testów praktyczności autobusów Yutong U12 w Warszawie?

Decyzja o zakupie kolejnej partii autobusów chińskiego producenta nie jest przypadkowa. Model Yutong U12 przeszedł w stolicy surowy test praktyczności, który trwał od maja 2023 roku. Przez rok eksploatacji pojazd testowy pokonał na warszawskich trasach niemal 80 tys. km, a w rekordowym dniu przejechał 403 kilometry bez konieczności ładowania. Rezultaty testów przekonały MZA do pierwszego zakupu. W marcu 2024 r. podpisano umowę na dostawę 18 autobusów Yutong U12, które dotarły do Warszawy pod koniec grudnia tego samego roku i rozpoczęły regularne kursy na początku 2025 r.. Pojazdy wykazały się niezawodnością, niskim zużyciem energii i komfortem jazdy, co przesądziło o kolejnym zamówieniu.

Podpisanie kontraktu na 30 dodatkowych autobusów to element szerszej strategii transformacji transportu publicznego w Warszawie. Jak podkreśla Jan Kuźmiński, prezes zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych, flota zeroemisyjna spółki rośnie w bardzo szybkim tempie. – Już wkrótce pojazdy elektryczne mogą stanowić ponad trzydzieści proc. taboru naszej spółki. To wynik bez precedensu w skali Europy, a jednocześnie świetna informacja dla mieszkańców Warszawy, którzy będą oddychali jeszcze czystszym powietrzem – mówi Kuźmiński. Marcin Kucharski, prezes zarządu Busnex Poland, również podkreśla rangę kontraktu. – Warszawa jest liderem w zakresie inwestycji w zeroemisyjny transport, plasuje się także w ścisłej czołówce europejskich stolic pod względem rozwoju elektromobilności. Dysponuje rozbudowanym systemem komunikacji miejskiej z bardzo nowoczesnym, zróżnicowanym taborem – komentuje.

Czytaj więcej

Yutong U18 ma 18 metrów długości, a na pokład może zabrać 125 pasażerów przy liczbie miejsc siedzący
Na prąd
Duży kontrakt na dostawę elektrycznych autobusów. Rekordowa umowa w Katowicach

Yutong U12 to dwunastometrowy autobus elektryczny o zasięgu dochodzącym do 400 kilometrów na jednym ładowaniu. Taki parametr osiągnięto dzięki zastosowaniu bezkobaltowych baterii o wysokiej sprawności oraz systemu rekuperacji energii. To rozwiązanie ma szczególne znaczenie w warunkach miejskich, gdzie częste zatrzymywanie i ruszanie pozwala na efektywne wykorzystanie systemu rekuperacji. Autobusy wyposażono w zaawansowane systemy bezpieczeństwa baterii, obejmujące m.in. całodobowy monitoring. Design pojazdu został doceniony na arenie międzynarodowej – model otrzymał nagrodę Busworld Design Award podczas targów Busworld Europe.

Globalny potentat wchodzi do Europy

Należy podkreślić, że Yutong Bus to największy na świecie producent autobusów, posiadający ponad 10-proc. udział w globalnym rynku. W 2024 r. firma sprzedała prawie 47 tys. autobusów zero- i niskoemisyjnych. Chiński producent dysponuje czterema milionami metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej i badawczo-rozwojowej, co pozwala na dostarczanie dziesiątek tysięcy pojazdów rocznie do miast na wszystkich kontynentach. W Europie Yutong systematycznie buduje swoją pozycję. W 2022 r. firma została liderem rynku autobusów elektrycznych na Starym Kontynencie, rejestrując 479 elektrobusów. Na całym kontynencie po drogach jeździ już ponad 1600 zeroemisyjnych autobusów tej marki.

Yutong U12

Yutong U12

Foto: mat. prasowe

Busnex Poland, oficjalny przedstawiciel marki w naszym kraju, ma już na swoim koncie ponad 310 dostarczonych i zakontraktowanych autobusów elektrycznych dla 30 samorządów z 11 województw. Firma zapewnia nie tylko dostawę pojazdów, ale także kompleksowe wsparcie techniczne i serwisowe. We współpracy z Grupą DBK utworzono trzy punkty serwisowe – w Krakowie, Olsztynie oraz Białymstoku, a w Ostrołęce powstał magazyn części zamiennych. Autobusy Yutong można spotkać między innymi w Białymstoku, Łomży, Polkowicach, Kętrzynie czy Lidzbarku Warmińskim. Samorządy doceniają nie tylko konkurencyjną cenę, ale przede wszystkim parametry techniczne i eksploatacyjne pojazdów, w tym długie zasięgi na jednym ładowaniu oraz korzystne warunki gwarancji.

Warszawa na mapie europejskiej elektromobilności

Mówiąc o autobusach miejskich, warto również podkreślić ambitne plany Warszawy. Stolica Polski konsekwentnie realizuje strategię elektromobilności. Jesienią 2025 r. MZA zakontraktowały łącznie 169 autobusów elektrycznych, a zawarte umowy przewidują możliwość rozszerzenia zamówienia nawet do 248 pojazdów. W przypadku realizacji tych założeń, zeroemisyjna flota może zbliżyć się do 500 autobusów elektrycznych. Na rozwój zeroemisyjnego transportu Warszawa otrzymała znaczące wsparcie finansowe. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dofinansowanie w wysokości ponad 236 milionów złotych w ramach programu "Zeroemisyjny transport zbiorowy" z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Całkowity koszt projektów elektromobilności szacowany jest na 328 milionów złotych. Obecnie po warszawskich ulicach jeździ ponad 200 autobusów elektrycznych różnych producentów, w tym Solarisa, który również dostarcza pojazdy dla stołecznego przewoźnika.

Czy wiesz, że…
- Yutong produkuje rocznie więcej autobusów niż cała Europa razem wzięta – w 2024 roku z fabryk koncernu wyjechało ponad 75 tysięcy pojazdów, z czego większość to modele elektryczne i wodorowe.
- Warszawa była jednym z pierwszych miast w Europie, które przekroczyły próg 200 autobusów elektrycznych w regularnej eksploatacji – tylko Londyn, Paryż i Oslo mają większe floty zeroemisyjne.
- Każdy Yutong U12 posiada system rekuperacji, który potrafi odzyskać nawet do 35 proc. energii podczas hamowania, co wydłuża realny zasięg nawet o 50–70 km dziennie.
- Busnex Poland planuje uruchomić montownię autobusów w Polsce – według zapowiedzi spółki, taki zakład mógłby powstać w ciągu najbliższych 3–4 lat i produkować nawet 200 pojazdów rocznie.
- Chiński Yutong działa już w 130 krajach świata, a jego autobusy kursują m.in. w Londynie, Helsinkach, Rzymie i Amsterdamie – większość z nich w pełni elektryczna lub z napędem wodorowym.

Czytaj więcej

Xpeng rozpoczął montaż modeli G6 i G9 w zakładzie Magna Steyr w austriackim Graz
Tu i Teraz
Chińska inwazja motoryzacji na Europę. Fabryki powstają wszędzie tylko nie w Polsce

Źródło: rp.pl

Motoryzacja Autobusy elektryczne autobusy chińska motoryzacja Yutong

Decyzja o zakupie kolejnej partii autobusów chińskiego producenta nie jest przypadkowa. Model Yutong U12 przeszedł w stolicy surowy test praktyczności, który trwał od maja 2023 roku. Przez rok eksploatacji pojazd testowy pokonał na warszawskich trasach niemal 80 tys. km, a w rekordowym dniu przejechał 403 kilometry bez konieczności ładowania. Rezultaty testów przekonały MZA do pierwszego zakupu. W marcu 2024 r. podpisano umowę na dostawę 18 autobusów Yutong U12, które dotarły do Warszawy pod koniec grudnia tego samego roku i rozpoczęły regularne kursy na początku 2025 r.. Pojazdy wykazały się niezawodnością, niskim zużyciem energii i komfortem jazdy, co przesądziło o kolejnym zamówieniu.

e-Wydanie