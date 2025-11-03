Globalny potentat wchodzi do Europy

Należy podkreślić, że Yutong Bus to największy na świecie producent autobusów, posiadający ponad 10-proc. udział w globalnym rynku. W 2024 r. firma sprzedała prawie 47 tys. autobusów zero- i niskoemisyjnych. Chiński producent dysponuje czterema milionami metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej i badawczo-rozwojowej, co pozwala na dostarczanie dziesiątek tysięcy pojazdów rocznie do miast na wszystkich kontynentach. W Europie Yutong systematycznie buduje swoją pozycję. W 2022 r. firma została liderem rynku autobusów elektrycznych na Starym Kontynencie, rejestrując 479 elektrobusów. Na całym kontynencie po drogach jeździ już ponad 1600 zeroemisyjnych autobusów tej marki.

Yutong U12 Foto: mat. prasowe

Busnex Poland, oficjalny przedstawiciel marki w naszym kraju, ma już na swoim koncie ponad 310 dostarczonych i zakontraktowanych autobusów elektrycznych dla 30 samorządów z 11 województw. Firma zapewnia nie tylko dostawę pojazdów, ale także kompleksowe wsparcie techniczne i serwisowe. We współpracy z Grupą DBK utworzono trzy punkty serwisowe – w Krakowie, Olsztynie oraz Białymstoku, a w Ostrołęce powstał magazyn części zamiennych. Autobusy Yutong można spotkać między innymi w Białymstoku, Łomży, Polkowicach, Kętrzynie czy Lidzbarku Warmińskim. Samorządy doceniają nie tylko konkurencyjną cenę, ale przede wszystkim parametry techniczne i eksploatacyjne pojazdów, w tym długie zasięgi na jednym ładowaniu oraz korzystne warunki gwarancji.

Warszawa na mapie europejskiej elektromobilności

Mówiąc o autobusach miejskich, warto również podkreślić ambitne plany Warszawy. Stolica Polski konsekwentnie realizuje strategię elektromobilności. Jesienią 2025 r. MZA zakontraktowały łącznie 169 autobusów elektrycznych, a zawarte umowy przewidują możliwość rozszerzenia zamówienia nawet do 248 pojazdów. W przypadku realizacji tych założeń, zeroemisyjna flota może zbliżyć się do 500 autobusów elektrycznych. Na rozwój zeroemisyjnego transportu Warszawa otrzymała znaczące wsparcie finansowe. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dofinansowanie w wysokości ponad 236 milionów złotych w ramach programu "Zeroemisyjny transport zbiorowy" z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Całkowity koszt projektów elektromobilności szacowany jest na 328 milionów złotych. Obecnie po warszawskich ulicach jeździ ponad 200 autobusów elektrycznych różnych producentów, w tym Solarisa, który również dostarcza pojazdy dla stołecznego przewoźnika.

Czy wiesz, że…

- Yutong produkuje rocznie więcej autobusów niż cała Europa razem wzięta – w 2024 roku z fabryk koncernu wyjechało ponad 75 tysięcy pojazdów, z czego większość to modele elektryczne i wodorowe.

- Warszawa była jednym z pierwszych miast w Europie, które przekroczyły próg 200 autobusów elektrycznych w regularnej eksploatacji – tylko Londyn, Paryż i Oslo mają większe floty zeroemisyjne.

- Każdy Yutong U12 posiada system rekuperacji, który potrafi odzyskać nawet do 35 proc. energii podczas hamowania, co wydłuża realny zasięg nawet o 50–70 km dziennie.

- Busnex Poland planuje uruchomić montownię autobusów w Polsce – według zapowiedzi spółki, taki zakład mógłby powstać w ciągu najbliższych 3–4 lat i produkować nawet 200 pojazdów rocznie.

- Chiński Yutong działa już w 130 krajach świata, a jego autobusy kursują m.in. w Londynie, Helsinkach, Rzymie i Amsterdamie – większość z nich w pełni elektryczna lub z napędem wodorowym.