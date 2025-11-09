Reklama
Chiński gigant detronizuje Teslę. Symboliczna zmiana w globalnym układzie sił

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że Tesla nie ma realnego konkurenta. Dziś to już przeszłość. W październiku 2025 roku chiński koncern BYD po raz pierwszy sprzedał w Wielkiej Brytanii prawie siedem razy więcej samochodów elektrycznych niż Tesla, spychając amerykańskiego giganta z pozycji lidera na jednym z najważniejszych rynków Europy.

09.11.2025

BYD globalnie zatrudnia ponad 600 tys. osób

Foto: mat. prasowe

Martin Śliwa

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie znaczenie ma dominacja chińskiego giganta BYD nad Teslą na rynku samochodów elektrycznych?
  • Jakie są plany globalnej ekspansji BYD i co oznaczają dla europejskiego rynku motoryzacyjnego?
  • W jaki sposób BYD wykorzystuje swoją samowystarczalność technologiczną i produkcyjną?

Dla świata motoryzacji to moment symboliczny – epoka dominacji amerykańskiego giganta zaczyna się kończyć, a nowy lider wchodzi na scenę z chłodną skutecznością i planem globalnej ekspansji. Według danych brytyjskiego stowarzyszenia producentów (SMMT), BYD zarejestrował w październiku 39 103 samochody, podczas gdy Tesla – 35 455 egz. To więcej niż różnica sprzedaży: to zmiana paradygmatu. Po raz pierwszy chińska marka premium EV wyprzedza amerykańskiego rywala na zachodnim rynku.

Tesla traci koronę, BYD zyskuje pewność

Akcje BYD na giełdzie w Hongkongu zareagowały natychmiast – wzrostem o 1,8 proc. do poziomu 97,5 dol. hongkońskich. Nie chodzi jednak tylko o chwilowy kurs, lecz o to, co ten sygnał mówi inwestorom. Jeszcze rok temu Tesla była postrzegana jako niepodważalny lider, dziś BYD zaczyna być traktowany jak „nowa Toyota” ery elektryków – stabilna, skalowalna i coraz bardziej globalna. Za sukcesem stoi kilka czynników: agresywna ekspansja, niskie koszty produkcji, ale też technologiczna samowystarczalność. BYD sam produkuje ogniwa, układy napędowe i elektronikę – w przeciwieństwie do Tesli, która coraz częściej uzależnia się od partnerów i poddostawców. W dodatku amerykański producent boryka się z problemami: od spadającej sprzedaży Modelu Y w Europie po zmęczenie wizerunkowe związane z kontrowersjami wokół Elona Muska.

Maria Grazia Davino, dyrektor regionalny BYD w Europie
Rozmowa MOTO.RP.PL
Maria Grazia Davino, dyr. regionalny BYD w Europie: Fundamentem tu i teraz będą hybrydy plug-in

Globalnie BYD dostarczył w październiku 441 706 samochodów nowej energii (NEV) – zarówno elektryków, jak i hybryd plug-in. To mniej niż w analogicznym miesiącu 2024 r. (spadek o 12,1 proc.), ale o 11,5 proc. więcej niż we wrześniu. Dla firmy z Shenzhenu był to najlepszy miesiąc roku, a także potwierdzenie, że mimo chwilowych zawirowań na rynku chińskim, popyt wciąż jest olbrzymi. Co ciekawe, BYD od siedmiu miesięcy sprzedaje więcej aut elektrycznych niż hybryd, co potwierdza stopniowe przesuwanie się chińskiego rynku w stronę pełnej elektryfikacji. Z 441 tys. aut aż 222,5 tys. to BEV-y, a 214 tys. – PHEV-y. Pozostałe to autobusy i pojazdy użytkowe.

Globalna ekspansja i marka luksusowa

BYD nie zamierza ograniczać się do Azji. Wiceprezydentka koncernu Stella Li zapowiedziała, że już w 2026 r. marka Yangwang, czyli luksusowe ramię BYD, rozpocznie ekspansję globalną. Pierwszym rynkiem będzie Bliski Wschód, a w drugiej połowie 2027 roku – Europa. Nowa marka Yangwang ma być wizytówką chińskiej inżynierii na najwyższym poziomie. Flagowy model U9 – elektryczny hipersamochód o mocy ponad 3000 KM – już pobił rekordy prędkości, osiągając 496,22 km/h, i ma konkurować z najszybszymi supersportowymi samochodami na świecie. Równolegle BYD buduje nowe fabryki. Węgierski zakład w Segedynie rozpocznie produkcję w 2026 r. i stanie się centrum montażu modeli dla Unii Europejskiej. Trwają też rozmowy dotyczące zakładu w Turcji, gdzie miałyby powstawać modele Atto 3 i Seal U Plus DM-i. Co ważne – BYD jasno deklaruje, że nie planuje fabryk w USA, unikając ryzyka politycznego związanego z amerykańskimi taryfami.

YangWang U9

YangWang U9

Foto: mat. prasowe

BYD (skrót od Build Your Dreams) powstał w 1995 r. jako producent akumulatorów do telefonów komórkowych. Dziś to konglomerat zatrudniający ponad 600 tys. osób, z przychodami rzędu 90 mld dol. i fabrykami w kilkunastu krajach. To właśnie połączenie kompetencji w energetyce, chemii i motoryzacji sprawia, że BYD jest wyjątkowy. Własne ogniwa Blade, nowa platforma 800V i sieć dostaw od surowców po gotowy pojazd dają mu przewagę, której Tesla nie ma. Nieprzypadkowo eksperci porównują BYD do Toyoty z lat 80. – tej, która zdominowała świat dzięki dyscyplinie kosztowej i konsekwencji. Różnica jest taka, że BYD nie potrzebował 30 lat, lecz 10. W dłuższej perspektywie to nie tylko rynkowy wynik, ale zmiana symboliczna. Tesla zrewolucjonizowała motoryzację, ale dziś wygląda jak ofiara własnego sukcesu. Chińskie marki – od BYD po GAC, Geely, XPeng czy MG – nie gonią już Zachodu. One zaczynają wyznaczać tempo. Kiedyś Elon Musk mówił, że „Tesla jest przyszłością”. Dziś wszystko wygląda na to, że przyszłość ma logo BYD.

CZY WIESZ, ŻE…
- Technologia baterii BYD Blade jest uznawana za najbezpieczniejszą na świecie – nie ulega samozapłonowi po przebiciu.
- BYD jest dziś największym producentem samochodów elektrycznych na świecie, z udziałem ok. 19 proc. globalnego rynku EV.
- W 2025 r. BYD wyprzedził Teslę również w Indiach i Tajlandii.

Seal 06 DM-i Touring to pierwszy model kombi w historii BYD dostępny globalnie
Za Kierownicą
Seal 06 DM-i Touring: BYD stawia na kombi. Hybryda plug-in z zasięgiem 1300 km

e-Wydanie
