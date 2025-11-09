Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie ma dominacja chińskiego giganta BYD nad Teslą na rynku samochodów elektrycznych?

Jakie są plany globalnej ekspansji BYD i co oznaczają dla europejskiego rynku motoryzacyjnego?

W jaki sposób BYD wykorzystuje swoją samowystarczalność technologiczną i produkcyjną?

Dla świata motoryzacji to moment symboliczny – epoka dominacji amerykańskiego giganta zaczyna się kończyć, a nowy lider wchodzi na scenę z chłodną skutecznością i planem globalnej ekspansji. Według danych brytyjskiego stowarzyszenia producentów (SMMT), BYD zarejestrował w październiku 39 103 samochody, podczas gdy Tesla – 35 455 egz. To więcej niż różnica sprzedaży: to zmiana paradygmatu. Po raz pierwszy chińska marka premium EV wyprzedza amerykańskiego rywala na zachodnim rynku.

Reklama Reklama

Tesla traci koronę, BYD zyskuje pewność

Akcje BYD na giełdzie w Hongkongu zareagowały natychmiast – wzrostem o 1,8 proc. do poziomu 97,5 dol. hongkońskich. Nie chodzi jednak tylko o chwilowy kurs, lecz o to, co ten sygnał mówi inwestorom. Jeszcze rok temu Tesla była postrzegana jako niepodważalny lider, dziś BYD zaczyna być traktowany jak „nowa Toyota” ery elektryków – stabilna, skalowalna i coraz bardziej globalna. Za sukcesem stoi kilka czynników: agresywna ekspansja, niskie koszty produkcji, ale też technologiczna samowystarczalność. BYD sam produkuje ogniwa, układy napędowe i elektronikę – w przeciwieństwie do Tesli, która coraz częściej uzależnia się od partnerów i poddostawców. W dodatku amerykański producent boryka się z problemami: od spadającej sprzedaży Modelu Y w Europie po zmęczenie wizerunkowe związane z kontrowersjami wokół Elona Muska.

Globalnie BYD dostarczył w październiku 441 706 samochodów nowej energii (NEV) – zarówno elektryków, jak i hybryd plug-in. To mniej niż w analogicznym miesiącu 2024 r. (spadek o 12,1 proc.), ale o 11,5 proc. więcej niż we wrześniu. Dla firmy z Shenzhenu był to najlepszy miesiąc roku, a także potwierdzenie, że mimo chwilowych zawirowań na rynku chińskim, popyt wciąż jest olbrzymi. Co ciekawe, BYD od siedmiu miesięcy sprzedaje więcej aut elektrycznych niż hybryd, co potwierdza stopniowe przesuwanie się chińskiego rynku w stronę pełnej elektryfikacji. Z 441 tys. aut aż 222,5 tys. to BEV-y, a 214 tys. – PHEV-y. Pozostałe to autobusy i pojazdy użytkowe.