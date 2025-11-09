Aktualizacja: 09.11.2025 14:27 Publikacja: 09.11.2025 12:56
BYD globalnie zatrudnia ponad 600 tys. osób
Foto: mat. prasowe
Dla świata motoryzacji to moment symboliczny – epoka dominacji amerykańskiego giganta zaczyna się kończyć, a nowy lider wchodzi na scenę z chłodną skutecznością i planem globalnej ekspansji. Według danych brytyjskiego stowarzyszenia producentów (SMMT), BYD zarejestrował w październiku 39 103 samochody, podczas gdy Tesla – 35 455 egz. To więcej niż różnica sprzedaży: to zmiana paradygmatu. Po raz pierwszy chińska marka premium EV wyprzedza amerykańskiego rywala na zachodnim rynku.
Akcje BYD na giełdzie w Hongkongu zareagowały natychmiast – wzrostem o 1,8 proc. do poziomu 97,5 dol. hongkońskich. Nie chodzi jednak tylko o chwilowy kurs, lecz o to, co ten sygnał mówi inwestorom. Jeszcze rok temu Tesla była postrzegana jako niepodważalny lider, dziś BYD zaczyna być traktowany jak „nowa Toyota” ery elektryków – stabilna, skalowalna i coraz bardziej globalna. Za sukcesem stoi kilka czynników: agresywna ekspansja, niskie koszty produkcji, ale też technologiczna samowystarczalność. BYD sam produkuje ogniwa, układy napędowe i elektronikę – w przeciwieństwie do Tesli, która coraz częściej uzależnia się od partnerów i poddostawców. W dodatku amerykański producent boryka się z problemami: od spadającej sprzedaży Modelu Y w Europie po zmęczenie wizerunkowe związane z kontrowersjami wokół Elona Muska.
Czytaj więcej
Pierwsza fabryka BYD powstaje na Węgrzech i ruszy pod koniec tego roku. Kolejnych lokalizacji nie...
Globalnie BYD dostarczył w październiku 441 706 samochodów nowej energii (NEV) – zarówno elektryków, jak i hybryd plug-in. To mniej niż w analogicznym miesiącu 2024 r. (spadek o 12,1 proc.), ale o 11,5 proc. więcej niż we wrześniu. Dla firmy z Shenzhenu był to najlepszy miesiąc roku, a także potwierdzenie, że mimo chwilowych zawirowań na rynku chińskim, popyt wciąż jest olbrzymi. Co ciekawe, BYD od siedmiu miesięcy sprzedaje więcej aut elektrycznych niż hybryd, co potwierdza stopniowe przesuwanie się chińskiego rynku w stronę pełnej elektryfikacji. Z 441 tys. aut aż 222,5 tys. to BEV-y, a 214 tys. – PHEV-y. Pozostałe to autobusy i pojazdy użytkowe.
BYD nie zamierza ograniczać się do Azji. Wiceprezydentka koncernu Stella Li zapowiedziała, że już w 2026 r. marka Yangwang, czyli luksusowe ramię BYD, rozpocznie ekspansję globalną. Pierwszym rynkiem będzie Bliski Wschód, a w drugiej połowie 2027 roku – Europa. Nowa marka Yangwang ma być wizytówką chińskiej inżynierii na najwyższym poziomie. Flagowy model U9 – elektryczny hipersamochód o mocy ponad 3000 KM – już pobił rekordy prędkości, osiągając 496,22 km/h, i ma konkurować z najszybszymi supersportowymi samochodami na świecie. Równolegle BYD buduje nowe fabryki. Węgierski zakład w Segedynie rozpocznie produkcję w 2026 r. i stanie się centrum montażu modeli dla Unii Europejskiej. Trwają też rozmowy dotyczące zakładu w Turcji, gdzie miałyby powstawać modele Atto 3 i Seal U Plus DM-i. Co ważne – BYD jasno deklaruje, że nie planuje fabryk w USA, unikając ryzyka politycznego związanego z amerykańskimi taryfami.
YangWang U9
Foto: mat. prasowe
BYD (skrót od Build Your Dreams) powstał w 1995 r. jako producent akumulatorów do telefonów komórkowych. Dziś to konglomerat zatrudniający ponad 600 tys. osób, z przychodami rzędu 90 mld dol. i fabrykami w kilkunastu krajach. To właśnie połączenie kompetencji w energetyce, chemii i motoryzacji sprawia, że BYD jest wyjątkowy. Własne ogniwa Blade, nowa platforma 800V i sieć dostaw od surowców po gotowy pojazd dają mu przewagę, której Tesla nie ma. Nieprzypadkowo eksperci porównują BYD do Toyoty z lat 80. – tej, która zdominowała świat dzięki dyscyplinie kosztowej i konsekwencji. Różnica jest taka, że BYD nie potrzebował 30 lat, lecz 10. W dłuższej perspektywie to nie tylko rynkowy wynik, ale zmiana symboliczna. Tesla zrewolucjonizowała motoryzację, ale dziś wygląda jak ofiara własnego sukcesu. Chińskie marki – od BYD po GAC, Geely, XPeng czy MG – nie gonią już Zachodu. One zaczynają wyznaczać tempo. Kiedyś Elon Musk mówił, że „Tesla jest przyszłością”. Dziś wszystko wygląda na to, że przyszłość ma logo BYD.
CZY WIESZ, ŻE…
- Technologia baterii BYD Blade jest uznawana za najbezpieczniejszą na świecie – nie ulega samozapłonowi po przebiciu.
- BYD jest dziś największym producentem samochodów elektrycznych na świecie, z udziałem ok. 19 proc. globalnego rynku EV.
- W 2025 r. BYD wyprzedził Teslę również w Indiach i Tajlandii.
Czytaj więcej
BYD celuje w nowy segment: koncentruje się na klasycznym nadwoziu kombi. Dzięki technologii hybry...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dla świata motoryzacji to moment symboliczny – epoka dominacji amerykańskiego giganta zaczyna się kończyć, a nowy lider wchodzi na scenę z chłodną skutecznością i planem globalnej ekspansji. Według danych brytyjskiego stowarzyszenia producentów (SMMT), BYD zarejestrował w październiku 39 103 samochody, podczas gdy Tesla – 35 455 egz. To więcej niż różnica sprzedaży: to zmiana paradygmatu. Po raz pierwszy chińska marka premium EV wyprzedza amerykańskiego rywala na zachodnim rynku.
Budżet na dopłaty do samochodów elektrycznych topnieje w ekspresowym tempie. Wbrew wcześniejszym pesymistycznym...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie podpisały umowę z Busnex Poland na dostawę 30 elektrycznych autobusów Yu...
Dostawcza Kia PV5 ustanowiła rekord Guinnessa w kategorii elektrycznych lekkich samochodów użytkowych (eLCV). No...
Toyota wchodzi w świat elektromobilności mocniej, niż ktokolwiek się spodziewał. Japoński koncern ogłosił, że ju...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Amerykański gigant General Motors zaskoczył decyzją o radykalnym ograniczeniu nakładów na produkcję samochodów e...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas