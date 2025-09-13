Reklama

Chiński gigant motoryzacyjny planuje 17-krotny wzrost sprzedaży w Europie do 2027 r.

GAC (czytamy: Gak) planuje nie tylko rozwijać portfolio i sieć dealerską, ale po wejściu na polski rynek podbić również Europę i finalnie przenieść część produkcji na Stary Kontynent.

Publikacja: 13.09.2025 10:56

GAC rozpoczął wejście na Stary Kontynent od polskiego i portugalskiego rynku

Foto: Jan Guss-Gasiński

Albert Warner

Guangzhou Automobile Group (GAC) zamierza 17-krotnie zwiększyć sprzedaż samochodów w Europie w ciągu najbliższych dwóch lat, stając się kolejnym chińskim graczem, który dzięki ekspansji wbije się na rynek. GAC rozpoczął wejście na Stary Kontynent od polskiego i portugalskiego rynku. – Europa jest jednym z naszych pięciu głównych światowych i dla nas strategicznych rynków. Mamy nadzieję, że w przyszłości Europa będzie stanowić znaczną część naszego rynku zagranicznego – powiedział Wei Haigang, prezes GAC International, w wywiadzie dla CNBC.

GAC ma nadzieję sprzedać w Europie około 3000 samochodów w tym roku, a następnie zwiększyć ten cel do 15 000 w 2026 roku i co najmniej 50 000 sztuk do 2027 roku. Oferta chińskiego giganta poszerza się o kolejne modele. Poza już dostępnym modelem Hyptec HT na rynek wchodzi Aion V, a niedługo po nim powinien pojawić się kolejny model – Aion UT. Wei Haigang powiedział, że firma planuje również wprowadzenie w przyszłości hybrydowego modelu z napędem typu plug-in na rynek europejski.

GAC Hyptec HT

GAC Hyptec HT

Foto: mat. prasowe

GAC planuje produkcję swoich modeli w Europie

Cele są ambitne, ale GAC może powalczyć również o klienta z ciągle bardzo dobrze mającego się segmentu modeli premium. Według Jato Dynamics udział chińskich marek samochodów w rynku europejskim w pierwszej połowie roku prawie się podwoił w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. GAC planuje również lokalną produkcję swoich modeli w Europie. – Mamy nadzieję, że chiński rząd i Unia Europejska będą mogły prowadzić dalsze negocjacje w celu obniżenia ceł. W przyszłości zamierzamy przyspieszyć ekspansję przez zlokalizowanie produkcji w Europie. Dzięki temu będziemy mogli budować moce produkcyjne w Europie dla Europy, aby lepiej obsługiwać rynki lokalne – skomentował Wei Haigang.

GAC Aion V

GAC Aion V

Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…
- GAC został założony w 1997 roku i jest dziś jednym z największych chińskich producentów samochodów, sprzedającym rocznie ponad 2,5 mln aut.
- W Chinach GAC współpracuje z Hondą i Toyotą w ramach joint ventures, produkując modele pod ich markami na lokalny rynek.
- Aion, submarka GAC specjalizująca się w autach elektrycznych, w 2023 roku sprzedała ponad 480 tys. modeli, stając się jednym z liderów rynku EV w Chinach.

GAC Avion UT

GAC Avion UT

Foto: mat. prasowe

