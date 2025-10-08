Aktualizacja: 08.10.2025 21:51 Publikacja: 08.10.2025 18:36
Prostota to nowa filozofia Tesli Modelu Y
Foto: mat. prasowe
Tesla znów burzy porządek w świecie elektromobilności. Po miesiącach spekulacji i zapowiedzi „taniego modelu Tesli” Elon Musk ogłosił premierę nowej, uproszczonej wersji swojego najpopularniejszego modelu. Oto Tesla Model Y Standard – samochód, który ma uczynić elektromobilność bardziej dostępną, nie rezygnując z kluczowych elementów, które wyniosły markę na szczyt. W 2023 r. Model Y zapisał się w historii motoryzacji jako pierwszy elektryk, który został najczęściej kupowanym samochodem na świecie – niezależnie od rodzaju napędu. Teraz Tesla chce powtórzyć sukces, proponując wersję o mniejszym zasięgu, uproszczonej konstrukcji i niższej cenie.
Tesla Model Y Standard
Foto: mat. prasowe
Dostępność i prostota to nowa filozofia Modelu Y. Nowy Model Y Standard w USA kosztuje od 39 990 dol. (ok. 146 tys. zł), czyli o 5 tys. dol. mniej niż dotychczasowa bazowa wersja RWD Premium. To najniższy próg wejścia w świat SUV-ów Tesli od czasu debiutu marki. Samochód oferuje zasięg 321 mil (517 km) wg normy EPA, czyli o ok. 60 km mniej niż droższa odmiana, ale w zamian zapewnia najbardziej konkurencyjny stosunek ceny do osiągów w historii firmy. Napęd oparto na tym samym 1-silnikowym układzie z tylnym napędem, jednak z nieco mniejszym akumulatorem o pojemności ok. 69,5 kWh. Moc silnika i prędkość maksymalna (201 km/h) pozostały bez zmian, a sprint 0-100 km/h zajmuje 6,8 s – jedynie o 1,4 s wolniej niż w droższej wersji. Maksymalna moc ładowania została obniżona z 250 do 225 kW, co w praktyce oznacza, że ładowanie baterii do 80 proc. zajmie kilka minut więcej.
Tesla Model Y Standard
Foto: mat. prasowe
Tesla tłumaczy te modyfikacje dążeniem do obniżenia całkowitego kosztu posiadania (TCO) – kluczowego czynnika, który przyciąga dziś nabywców aut elektrycznych. Niższe zużycie energii, tańsze opony (dzięki nowym 18-calowym felgom Aperture) i brak potrzeby regularnego serwisowania mają zapewnić, że Model Y Standard będzie najtańszym w utrzymaniu SUV-em klasy średniej na rynku.
Czytaj więcej
Tesla w marcu wprowadza na rynek odświeżony Model Y. Nowy elektryk miał już swoją premierę w Pols...
Aby osiągnąć niższą cenę, Tesla uprościła wyposażenie. Wersja Standard pozbawiona jest m.in. adaptacyjnych reflektorów, podgrzewanych tylnych siedzeń, radia, elektrycznej regulacji kolumny kierownicy czy automatycznego składania lusterek. W kabinie zastosowano tekstylno-skórzaną tapicerkę i prostsze wykończenia, a ambientowe oświetlenie zostało ograniczone. Nie zabrakło jednak tego, co w Tesli najważniejsze – oprogramowania. Standardowo klienci w USA otrzymują Autopilot, zdalne aktualizacje OTA, aplikację mobilną, Sentry Mode (tryb czuwania), Dog Mode (pozwala zostawić psa w zaparkowanym samochodzie) czy planowanie podróży z informacją o dostępności Superchargerów. Samochód jest również sprzętowo przygotowany do Full Self-Driving (Supervised) – funkcji, która zostanie aktywowana po zatwierdzeniu przez lokalnych regulatorów.
Tesla Model Y Standard
Foto: mat. prasowe
Model Y Standard zyskał delikatnie zmieniony wygląd. Z przodu zniknęła charakterystyczna świetlna listwa, a z tyłu pojawiły się prostsze, ciemniejsze klosze lamp i nowy kształt zderzaka. Paleta kolorów nadwozia została ograniczona do trzech kolorów: białego, szarego i czarnego. Wnętrze przeszło subtelną metamorfozę. Zamiast skór nowe miękkie tkaniny odporne na zabrudzenia, inspirowane rozwiązaniami z Modelu S i Cybertrucka. Centralny schowek między fotelami powiększono, a ładowność przy złożonych siedzeniach wynosi aż 2118 litrów, co stawia Model Y w czołówce segmentu pod względem praktyczności.
Tesla Model Y Standard
Foto: mat. prasowe
Model Y Standard będzie produkowany nie tylko w amerykańskiej fabryce w Austin, ale również w Gigafactory Berlin-Brandenburg, gdzie już teraz powstają europejskie wersje Modelu Y. Oznacza to, że Tesla planuje lokalną produkcję wersji Standard dla rynków UE, co może znacząco obniżyć cenę w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. Według nieoficjalnych informacji, europejskie ceny zostaną ujawnione 10 października 2025 r. Aktualnie najtańszy model Tesli Y (bateria 58 kWh, 299 KM) startuje z ceną od 204 990 zł.
Czy wiesz, że…
– Model Y był najczęściej kupowanym samochodem na świecie w 2023 r., wyprzedzając Toyotę Corollę.
– Tesla zbudowała już ponad 7 milionów samochodów elektrycznych, co czyni ją największym producentem EV na świecie.
– Gigafactory w Berlinie produkuje już ponad 500 tys. aut rocznie, a linia Modelu Y działa w trybie trzyzmianowym.
Tesla Model Y Standard
Foto: mat. prasowe
Tesla Model Y Standard
Foto: mat. prasowe
Tesla Model Y Standard
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Tesla Model Y ma w Europie dopiec konkurencji. Po to powstała fabryka pod Berlinem, żeby szybciej...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tesla znów burzy porządek w świecie elektromobilności. Po miesiącach spekulacji i zapowiedzi „taniego modelu Tesli” Elon Musk ogłosił premierę nowej, uproszczonej wersji swojego najpopularniejszego modelu. Oto Tesla Model Y Standard – samochód, który ma uczynić elektromobilność bardziej dostępną, nie rezygnując z kluczowych elementów, które wyniosły markę na szczyt. W 2023 r. Model Y zapisał się w historii motoryzacji jako pierwszy elektryk, który został najczęściej kupowanym samochodem na świecie – niezależnie od rodzaju napędu. Teraz Tesla chce powtórzyć sukces, proponując wersję o mniejszym zasięgu, uproszczonej konstrukcji i niższej cenie.
Z okazji 130-lecia marki Škoda czeski producent przygotował coś wyjątkowego – sportową, limitowaną wersję Fabii...
Lexus wprowadza nowego gracza do segmentu premium, który może sporo namieszać. Ósma generacja Lexusa ES to nie t...
Mitsubishi Eclipse Cross to SUV średniej wielkości, który w poprzedniej odsłonie zwracał na siebie uwagę wygląde...
Toyota otwiera nowy rozdział w historii miejskich aut. Nowe Aygo X Hybrid to pierwszy pełny samochód hybrydowy w...
W 1954 roku Winston Churchill otrzymał od Land Rovera wyjątkowy egzemplarz modelu Series I w prezencie na 80. ur...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas