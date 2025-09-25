Aktualizacja: 25.09.2025 12:36 Publikacja: 25.09.2025 08:58
Mitsubishi na pierwszy rzut oka nie wygląda jak Renault z innym znaczkiem
Foto: mat. prasowe
Mitsubishi Eclipse: lata temu tak nazywał się model sportowy marki z trzema diamentami w logo. Rozsławiły go filmy z serii „Szybcy i Wściekli” i kojarzył się z jaskrawymi kolorami i tuningiem z przełomu wieków. Dlatego gdy nazwa Eclipse w 2018 roku wróciła do gamy Mitsubishi, ale z dopiskiem „Cross” i opisywała rodzinnego SUV-a średniej wielkości, niektórzy byli oburzeni. Jak widać, nie na tyle mocno, by zrobiło to wrażenie na włodarzach firmy. Obecnie model doczekał się bowiem drugiej generacji. Nazwy nie zmieniono.
Mitsubishi Eclipse Cross
Foto: mat. prasowe
Tym razem nie jest to hybryda ani crossover ze spalinowym napędem, lecz w pełni elektryczny SUV. Jak wygląda? Jego przedni pas otrzymał unowocześnioną interpretację motywu Dynamic Shield, natomiast tył zdobi szeroka listwa świetlna LED. Co najważniejsze: Mitsubishi na pierwszy rzut oka nie wygląda jak Renault z innym znaczkiem. Owszem, widać że jest owocem współpracy tych marek i że jest „spokrewnione” z modelem Scenic E-Tech i dzieli z nim platformę CMF-EV, ale zachowało własny charakter stylistyczny, w odróżnieniu od Colta czy ASX-a, które od francuskich „braci” różnią się głównie znaczkiem. Samochód mierzy 4470 mm długości, 1860 mm szerokości i 1570 mm wysokości. W kabinie mocniej widać rozwiązania Renault. Mówiąc krócej: tutaj faktycznie różnice ograniczają się do znaczka na kierownicy. Jeśli chodzi o wnętrze, na szczególną uwagę zasługuje dach panoramiczny Solarbay z elektrochromatyczną regulacją przezroczystości oraz ambientowe oświetlenie LED z 48 kolorami. Praktyczność zapewnia bagażnik o pojemności od 478 do 1670 litrów.
Mitsubishi Eclipse Cross
Foto: mat. prasowe
Na pokładzie znalazły się także nowoczesne technologie cyfrowe. Centralny ekran systemu multimedialnego ma 10,4 cala, a cyfrowe zegary dostępne są w wersjach 7- lub 10-calowej. System wykorzystuje pełen pakiet Google (Maps, Play, Assistant) i wspiera Android Auto oraz Apple CarPlay. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji Mitsubishi, umożliwiającej zdalne zarządzanie ładowaniem, klimatyzacją i lokalizacją pojazdu. Aktualizacje oprogramowania odbywają się bezprzewodowo. Za nagłośnienie odpowiada system Harman Kardon Premium o mocy 410 W z 10 głośnikami i subwooferem. Eclipse Cross ma sporo rozwiązań z dziedziny wsparcia kierowcy: w tym półautonomiczny Mi-Pilot, który łączy adaptacyjny tempomat z funkcją Stop&Go oraz asystenta pasa ruchu. Auto oferuje także m.in. system monitorowania martwego pola, kamerę 360 stopni i awaryjne hamowanie podczas cofania.
Mitsubishi Eclipse Cross
Foto: mat. prasowe
Pod względem technicznym Eclipse Cross korzysta z tych samych rozwiązań, co wspomniane Renault Scenic E-Tech. Początkowo w ofercie znajdzie się wariant z akumulatorem 87 kWh, który pozwoli przejechać ponad 600 km na jednym ładowaniu według wstępnych danych WLTP. Silnik synchroniczny o mocy 218 KM i 300 Nm momentu obrotowego rozpędza auto do 100 km/h w 8,4 sekundy. Maksymalna prędkość wynosi 170 km/h. W 2026 roku do gamy dołączy wersja z mniejszą baterią (zapewne 60 kWh/170 KM, zasięg: 420 km), skierowana do klientów szukających kompromisu między ceną a zasięgiem. Ładowanie odbywa się poprzez gniazdo Type 2 (AC do 22 kW) oraz szybkie ładowarki CCS (DC do 150 kW). Dzięki temu uzupełnienie energii w trasie ma być szybkie i wygodne. Standardem są też łopatki przy kierownicy umożliwiające regulację rekuperacji.
Mitsubishi Eclipse Cross
Foto: mat. prasowe
Mitsubishi podkreśla też zmiany w kwestii obsługi posprzedażowej. Nowy program „Zobowiązanie Serwisowe” obejmuje pięć lat gwarancji fabrycznej (do 100 000 km) i trzy dodatkowe lata ochrony warunkowej, czyli łącznie osiem lat lub 160 000 km. Tyle samo obejmuje gwarancja na akumulator. Karoseria objęta jest 12-letnią gwarancją antykorozyjną, a klient zyskuje ośmioletni pakiet Mitsubishi Assistance, który może być odnawiany przy spełnieniu warunków serwisowych. Powrót Eclipse Cross w nowej, elektrycznej formie pokazuje, że Mitsubishi nie zamierza rezygnować z europejskiego rynku. W ostatnim czasie marka nie należała do najbardziej aktywnych w naszej części świata, ale debiut kolejnej nowości (po Outlanderze) pokazuje, że Japończycy jeszcze się nie poddają. Eclipse Cross będzie powstawał w zakładzie Renault we francuskim Douai. Produkcja ruszy w czwartym kwartale tego roku.
Czy wiesz, że…
- Pierwsze Mitsubishi Eclipse zadebiutowało w 1989 roku jako sportowe coupé.
- Auto było produkowane w USA w ramach spółki Chrysler–Mitsubishi, obok modeli Eagle Talon i Plymouth Laser.
- Nazwa Eclipse pochodzi od angielskiego konia wyścigowego, niepokonanego w XVIII wieku.
- Fabryka w Douai, w której ruszy produkcja nowego Eclipse Cross, wcześniej wytwarzała m.in. Renault 5 i Megane.
Mitsubishi Eclipse Cross
Foto: mat. prasowe
