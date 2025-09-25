Na pokładzie znalazły się także nowoczesne technologie cyfrowe. Centralny ekran systemu multimedialnego ma 10,4 cala, a cyfrowe zegary dostępne są w wersjach 7- lub 10-calowej. System wykorzystuje pełen pakiet Google (Maps, Play, Assistant) i wspiera Android Auto oraz Apple CarPlay. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji Mitsubishi, umożliwiającej zdalne zarządzanie ładowaniem, klimatyzacją i lokalizacją pojazdu. Aktualizacje oprogramowania odbywają się bezprzewodowo. Za nagłośnienie odpowiada system Harman Kardon Premium o mocy 410 W z 10 głośnikami i subwooferem. Eclipse Cross ma sporo rozwiązań z dziedziny wsparcia kierowcy: w tym półautonomiczny Mi-Pilot, który łączy adaptacyjny tempomat z funkcją Stop&Go oraz asystenta pasa ruchu. Auto oferuje także m.in. system monitorowania martwego pola, kamerę 360 stopni i awaryjne hamowanie podczas cofania.

Mitsubishi Eclipse Cross Foto: mat. prasowe

Pod względem technicznym Eclipse Cross korzysta z tych samych rozwiązań, co wspomniane Renault Scenic E-Tech. Początkowo w ofercie znajdzie się wariant z akumulatorem 87 kWh, który pozwoli przejechać ponad 600 km na jednym ładowaniu według wstępnych danych WLTP. Silnik synchroniczny o mocy 218 KM i 300 Nm momentu obrotowego rozpędza auto do 100 km/h w 8,4 sekundy. Maksymalna prędkość wynosi 170 km/h. W 2026 roku do gamy dołączy wersja z mniejszą baterią (zapewne 60 kWh/170 KM, zasięg: 420 km), skierowana do klientów szukających kompromisu między ceną a zasięgiem. Ładowanie odbywa się poprzez gniazdo Type 2 (AC do 22 kW) oraz szybkie ładowarki CCS (DC do 150 kW). Dzięki temu uzupełnienie energii w trasie ma być szybkie i wygodne. Standardem są też łopatki przy kierownicy umożliwiające regulację rekuperacji.

Mitsubishi Eclipse Cross Foto: mat. prasowe

Mitsubishi podkreśla też zmiany w kwestii obsługi posprzedażowej. Nowy program „Zobowiązanie Serwisowe” obejmuje pięć lat gwarancji fabrycznej (do 100 000 km) i trzy dodatkowe lata ochrony warunkowej, czyli łącznie osiem lat lub 160 000 km. Tyle samo obejmuje gwarancja na akumulator. Karoseria objęta jest 12-letnią gwarancją antykorozyjną, a klient zyskuje ośmioletni pakiet Mitsubishi Assistance, który może być odnawiany przy spełnieniu warunków serwisowych. Powrót Eclipse Cross w nowej, elektrycznej formie pokazuje, że Mitsubishi nie zamierza rezygnować z europejskiego rynku. W ostatnim czasie marka nie należała do najbardziej aktywnych w naszej części świata, ale debiut kolejnej nowości (po Outlanderze) pokazuje, że Japończycy jeszcze się nie poddają. Eclipse Cross będzie powstawał w zakładzie Renault we francuskim Douai. Produkcja ruszy w czwartym kwartale tego roku.

Czy wiesz, że…

- Pierwsze Mitsubishi Eclipse zadebiutowało w 1989 roku jako sportowe coupé.

- Auto było produkowane w USA w ramach spółki Chrysler–Mitsubishi, obok modeli Eagle Talon i Plymouth Laser.

- Nazwa Eclipse pochodzi od angielskiego konia wyścigowego, niepokonanego w XVIII wieku.

- Fabryka w Douai, w której ruszy produkcja nowego Eclipse Cross, wcześniej wytwarzała m.in. Renault 5 i Megane.