Nowa Toyota Aygo X korzysta z tej samej technologii hybrydowej co Yaris. Efekt? Moc wzrosła do 116 KM, a sprint do setki zajmuje mniej niż 10 sekund. Jednocześnie emisja CO₂ to zaledwie 85 g/km, a ślad węglowy całego cyklu życia zmniejszono o 18 proc. To najlepszy wynik wśród aut bez wtyczki dostępnych dziś w Europie. Toyota musiała zmodyfikować konstrukcję auta, by zmieścić większy napęd 1.5 Hybrid. Przedni zwis wydłużono o 76 mm, przeprojektowano układ chłodzenia baterii i przewody elektryczne. Zmodernizowano też klimatyzację – w bogatszych wersjach debiutuje dwustrefowa.

Reklama Reklama

Toyota Aygo X Hybrid Foto: mat. prasowe

Aygo X zachowało kompaktowy rozstaw osi (2430 mm) i promień skrętu 4,7 m, dzięki czemu wciąż idealnie sprawdza się w mieście. Zawieszenie – od stabilizatorów po amortyzatory – zostało dostrojone tak, by zwiększyć komfort i ograniczyć hałas. Dodatkowe wygłuszenia, grubsze szyby i lepsze materiały dźwiękochłonne sprawiają, że wnętrze jest cichsze niż kiedykolwiek wcześniej. Stylistyka nowego Aygo X jest bardziej wyrazista: przód zyskał ostrzejsze rysy, pojawiły się nowe 17- i 18-calowe felgi oraz czarne nadkola. Toyota proponuje modne lakiery inspirowane przyprawami, takie jak Cinnamon, Tarragon czy Lavandula. Wersja GR SPORT wyróżnia się odcieniem Mustard, dwukolorowym nadwoziem i sportowym grillem. W kabinie pojawił się 7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, elektroniczny hamulec postojowy i dwa porty USB-C. Wyższe wersje oferują nawet 10,5-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości.