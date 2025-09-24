Aktualizacja: 24.09.2025 08:02 Publikacja: 24.09.2025 06:38
W nowej Toyotcie Aygo X HybridMoc wzrosła do 116 KM, a sprint do setki zajmuje mniej niż 10 sekund
Nowa Toyota Aygo X korzysta z tej samej technologii hybrydowej co Yaris. Efekt? Moc wzrosła do 116 KM, a sprint do setki zajmuje mniej niż 10 sekund. Jednocześnie emisja CO₂ to zaledwie 85 g/km, a ślad węglowy całego cyklu życia zmniejszono o 18 proc. To najlepszy wynik wśród aut bez wtyczki dostępnych dziś w Europie. Toyota musiała zmodyfikować konstrukcję auta, by zmieścić większy napęd 1.5 Hybrid. Przedni zwis wydłużono o 76 mm, przeprojektowano układ chłodzenia baterii i przewody elektryczne. Zmodernizowano też klimatyzację – w bogatszych wersjach debiutuje dwustrefowa.
Toyota Aygo X Hybrid
Aygo X zachowało kompaktowy rozstaw osi (2430 mm) i promień skrętu 4,7 m, dzięki czemu wciąż idealnie sprawdza się w mieście. Zawieszenie – od stabilizatorów po amortyzatory – zostało dostrojone tak, by zwiększyć komfort i ograniczyć hałas. Dodatkowe wygłuszenia, grubsze szyby i lepsze materiały dźwiękochłonne sprawiają, że wnętrze jest cichsze niż kiedykolwiek wcześniej. Stylistyka nowego Aygo X jest bardziej wyrazista: przód zyskał ostrzejsze rysy, pojawiły się nowe 17- i 18-calowe felgi oraz czarne nadkola. Toyota proponuje modne lakiery inspirowane przyprawami, takie jak Cinnamon, Tarragon czy Lavandula. Wersja GR SPORT wyróżnia się odcieniem Mustard, dwukolorowym nadwoziem i sportowym grillem. W kabinie pojawił się 7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, elektroniczny hamulec postojowy i dwa porty USB-C. Wyższe wersje oferują nawet 10,5-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości.
Toyota Aygo X Hybrid
Debiutująca w gamie wersja Aygo X GR Sport to najdynamiczniejsza odmiana miejskiego crossovera. Zyskała sportowo zestrojone amortyzatory, sprężyny i układ kierowniczy, które poprawiają precyzję prowadzenia i ograniczają przechyły nadwozia. Frezowane felgi aluminiowe, dwukolorowe nadwozie i detale GR nadają jej rasowego charakteru. Wnętrze podkreślają czarno-szare akcenty i sportowe emblematy. Nowa Toyota Aygo X Hybrid trafi do sprzedaży w Europie pod koniec 2025 roku. To premiera, która ma szansę zdefiniować segment najmniejszych samochodów na nowo – łącząc miejską praktyczność z ekologią i frajdą z jazdy.
Toyota Aygo X Hybrid
Czy wiesz, że…
- Toyota Aygo zadebiutowała w 2005 roku i powstała we współpracy z Citroënem i Peugeotem.
- Przez trzy generacje sprzedano ponad 2,6 mln egzemplarzy Aygo w Europie.
- Toyota od 1997 roku sprzedała już ponad 23 mln hybryd na świecie – Aygo X Hybrid jest najmniejszą z nich.
- Nazwa „Aygo” pochodzi od angielskiego „I go” i symbolizuje swobodę poruszania się po mieście.
Toyota Aygo X Hybrid
Toyota Aygo X Hybrid
