Reklama

Nowa Toyota Aygo X Hybrid: Pierwszy pełny hybrydowy crossover segmentu A

Toyota otwiera nowy rozdział w historii miejskich aut. Nowe Aygo X Hybrid to pierwszy pełny samochód hybrydowy w segmencie A i jednocześnie najmniej emisyjny model bez wtyczki na rynku. Japoński producent stawia na połączenie stylu, technologii i ekologii, a do gamy dołącza też sportowa wersja GR Sport.

Publikacja: 24.09.2025 06:38

W nowej Toyotcie Aygo X HybridMoc wzrosła do 116 KM, a sprint do setki zajmuje mniej niż 10 sekund

W nowej Toyotcie Aygo X HybridMoc wzrosła do 116 KM, a sprint do setki zajmuje mniej niż 10 sekund

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Nowa Toyota Aygo X korzysta z tej samej technologii hybrydowej co Yaris. Efekt? Moc wzrosła do 116 KM, a sprint do setki zajmuje mniej niż 10 sekund. Jednocześnie emisja CO₂ to zaledwie 85 g/km, a ślad węglowy całego cyklu życia zmniejszono o 18 proc. To najlepszy wynik wśród aut bez wtyczki dostępnych dziś w Europie. Toyota musiała zmodyfikować konstrukcję auta, by zmieścić większy napęd 1.5 Hybrid. Przedni zwis wydłużono o 76 mm, przeprojektowano układ chłodzenia baterii i przewody elektryczne. Zmodernizowano też klimatyzację – w bogatszych wersjach debiutuje dwustrefowa.

Toyota Aygo X Hybrid

Toyota Aygo X Hybrid

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Camry była najchętniej wybieraną hybrydą świata. W pierwszym półroczu klienci kupili 266 970 egzempl
Tu i Teraz
To nie jest Corolla. Ten model Toyoty jest najpopularniejszą hybrydą na świecie

Aygo X zachowało kompaktowy rozstaw osi (2430 mm) i promień skrętu 4,7 m, dzięki czemu wciąż idealnie sprawdza się w mieście. Zawieszenie – od stabilizatorów po amortyzatory – zostało dostrojone tak, by zwiększyć komfort i ograniczyć hałas. Dodatkowe wygłuszenia, grubsze szyby i lepsze materiały dźwiękochłonne sprawiają, że wnętrze jest cichsze niż kiedykolwiek wcześniej. Stylistyka nowego Aygo X jest bardziej wyrazista: przód zyskał ostrzejsze rysy, pojawiły się nowe 17- i 18-calowe felgi oraz czarne nadkola. Toyota proponuje modne lakiery inspirowane przyprawami, takie jak Cinnamon, Tarragon czy Lavandula. Wersja GR SPORT wyróżnia się odcieniem Mustard, dwukolorowym nadwoziem i sportowym grillem. W kabinie pojawił się 7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, elektroniczny hamulec postojowy i dwa porty USB-C. Wyższe wersje oferują nawet 10,5-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości.

Toyota Aygo X Hybrid

Toyota Aygo X Hybrid

Foto: mat. prasowe

Reklama
Reklama

Po raz pierwszy w Aygo wersja GR Sport

Debiutująca w gamie wersja Aygo X GR Sport to najdynamiczniejsza odmiana miejskiego crossovera. Zyskała sportowo zestrojone amortyzatory, sprężyny i układ kierowniczy, które poprawiają precyzję prowadzenia i ograniczają przechyły nadwozia. Frezowane felgi aluminiowe, dwukolorowe nadwozie i detale GR nadają jej rasowego charakteru. Wnętrze podkreślają czarno-szare akcenty i sportowe emblematy. Nowa Toyota Aygo X Hybrid trafi do sprzedaży w Europie pod koniec 2025 roku. To premiera, która ma szansę zdefiniować segment najmniejszych samochodów na nowo – łącząc miejską praktyczność z ekologią i frajdą z jazdy.

Toyota Aygo X Hybrid

Toyota Aygo X Hybrid

Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…
- Toyota Aygo zadebiutowała w 2005 roku i powstała we współpracy z Citroënem i Peugeotem.
- Przez trzy generacje sprzedano ponad 2,6 mln egzemplarzy Aygo w Europie.
- Toyota od 1997 roku sprzedała już ponad 23 mln hybryd na świecie – Aygo X Hybrid jest najmniejszą z nich.
- Nazwa „Aygo” pochodzi od angielskiego „I go” i symbolizuje swobodę poruszania się po mieście.

Toyota Aygo X Hybrid

Toyota Aygo X Hybrid

Foto: mat. prasowe

Toyota Aygo X Hybrid

Toyota Aygo X Hybrid

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Na całym świecie Toyota ma aż 72 fabryki: 27 w Azji, 16 w Japonii, 13 w Ameryce Północnej, osiem w E
Tu i Teraz
Toyota buduje fabrykę przyszłości. Japoński gigant inwestuje w nową erę motoryzacji

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Motoryzacja Hybrydy Toyota Aygo X Toyota

Nowa Toyota Aygo X korzysta z tej samej technologii hybrydowej co Yaris. Efekt? Moc wzrosła do 116 KM, a sprint do setki zajmuje mniej niż 10 sekund. Jednocześnie emisja CO₂ to zaledwie 85 g/km, a ślad węglowy całego cyklu życia zmniejszono o 18 proc. To najlepszy wynik wśród aut bez wtyczki dostępnych dziś w Europie. Toyota musiała zmodyfikować konstrukcję auta, by zmieścić większy napęd 1.5 Hybrid. Przedni zwis wydłużono o 76 mm, przeprojektowano układ chłodzenia baterii i przewody elektryczne. Zmodernizowano też klimatyzację – w bogatszych wersjach debiutuje dwustrefowa.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
Reklama
Defender Churchill Edition powstaje w ramach programu Works Bespoke Land Rover Classic.
Premiery
Defender w hołdzie Churchillowi. Powstanie 10 egzemplarzy specjalnej edycji
Największą nowością w zmodernizowanym Peugeocie 308 jest powrót w ofercie do silnika diesla
Premiery
Peugeot niespodziewanie wraca do oferowania silników diesla
Skoda Epiq trafi do produkcji w hiszpańskiej fabryce Navarra w 2026 roku
Premiery
Skoda Epiq: Kandydat na przebój. Elektryk w cenie modelu benzynowego
Audi prezentuje model Q3 Sportback niemal w tym samym momencie co tradycyjnego SUV-a
Premiery
SUV z charakterem coupé: Audi Q3 Sportback wchodzi na rynek. Polskie ceny
Łączna moc tego układu napędowego wynosi 1050 KM, co czyni go najmocniejszym seryjnym Ferrari w hist
Premiery
Nowe Ferrari 849 Testarossa: Żadne Ferrari nie było tak mocne
Reklama
Reklama
e-Wydanie