Dziesięć egzemplarzy, zero kompromisów i aerodynamika inspirowana… jachtem. Giulia Quadrifoglio Luna Rossa to pierwsze auto stworzone w ramach nowej dywizji personalizacji Bottegafuorisere, wspólnej dla Alfy Romeo i Maserati. Model zadebiutował podczas Brussels Motor Show 2026 i jest efektem ścisłej współpracy Alfy Romeo z zespołem żeglarskim Luna Rossa, jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie teamów w historii Pucharu Ameryki.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa Tylne spoilery Alfy Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa nawiązują do hydroskrzydeł jachtu AC75 zespołu Luna Rossa Foto: Materiały prasowe

Najbardziej aerodynamiczna Giulia w historii

Najważniejsza różnica względem „zwykłej” Giulii Quadrifoglio nie kryje się pod maską, lecz w tym, jak powietrze opływa nadwozie. Luna Rossa otrzymała kompletnie nowy pakiet aerodynamiczny z włókna węglowego. Tylne skrzydło jest kluczem do całej historii. Jego kształt inspirowano hydroskrzydłami jachtu AC75 zespołu Luna Rossa, ale… odwrócono je, by zamiast unoszenia generowały docisk. Efekt? Około 140 kg docisku przy 300 km/h, czyli niemal pięciokrotnie więcej niż w seryjnej Giulii Quadrifoglio. Wyjątkowy kształt generuje dużą siłę docisku, ale jednocześnie stawia stosunkowo mały opór powietrzu. Alfa podkreśla, że rozkład sił pozostał niemal identyczny jak w wersji bazowej – więcej docisku, ale bez zaburzenia balansu.

Luna Rossa ma ostrzejszy charakter, ale silnik bez zmian

Pod maską nie ma rewolucji – i bardzo dobrze. Zostaje doskonale znany, podwójnie doładowany silnik V6 2.9 o mocy 520 KM, połączony z mechanicznym dyferencjałem o ograniczonym poślizgu. Napęd trafia wyłącznie na tylne koła, bez żadnych elektronicznych protez w postaci AWD. Zmienia się natomiast brzmienie. Układ wydechowy Akrapovič sprawia, że Luna Rossa nie brzmi jak „specjalna wersja”, tylko jak samochód, który właśnie uciekł z toru wyścigowego. Alfa twierdzi, że celem nie było zmienianie charakteru Giulii, a jego wyostrzenie: więcej stabilności, więcej precyzji i większe poczucie kontroli przy prędkościach, o których lepiej nie rozmawiać z policją.