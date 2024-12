Ford Puma w nowej wersji już w przyszłym roku. Powalczy z konkurencją dobrą ceną

Elektryczny układ napędowy zapewnia crossoverowi większą przestrzeń bagażową. Bagażnik urósł do pojemności 523 litrów przy wyprostowanym tylnym siedzeniu (wersja benzynowa 456 l). Dodatkowo pod przednią maską jest 43-litrowa przestrzeń np. na kable do ładowania. Puma Gen-E napędzana jest silnikiem o mocy 168 KM, który zapewnia 290 Nm momentu obrotowego i jest umieszczonym na przedniej osi. Energię zapewnia akumulator litowo-jonowy o pojemności 43 kWh netto. Według WLTP powinno to umożliwić osiągnięcie zasięgu do 376 km. 1,5-tonowa elektryczna Puma przyspiesza od zera do 100 km/h w 8,0 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 160 km/h. Akumulator można ładować z mocą ładowania do 100 kW.

Ford Puma Gen-E Foto: mat. prasowe

Puma Gen-E wystartuje z konkurencyjną ceną 161 900 zł

W bazowej wersji Ford Puma Gen-e została wyceniona na kwotę od 161 900 zł. Wersja z napędem konwencjonalnym i podobną mocą (160 KM, wersja ST) startuje z ceną od 147 150 zł. Gen-E będzie produkowany obok modelu Courier w rumuńskiej fabryce w miejscowości Craiova. Elektrycznych rywalów w tym segmencie już trochę jest na rynku. Najsilniejszy to bez wątpienia Volvo EX30 (272 KM, od 176 990 zł). Pozostali to m.in. Peugeot E-2008 (156 KM, od 192 250 zł), Jeep Avenger (156 KM, od 179 900 zł) czy Mini Aceman (184 KM, od 161 500 ł).

Ford Puma Gen-E Foto: mat. prasowe