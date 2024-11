Firma Mitchell International poza swoją oficjalną działalnością jako firma produkującej oprogramowania dla branży motoryzacyjnej od lat jest integratorem danych dotyczących rynku automotive. W ostatnim czasie zebrała statystyki dotyczące wypadków w Ameryce Północnej. Wśród wielu interesujących wniosków wysuwa się również ten, że o samochodach elektrycznych, które wymagają większej liczby roboczogodzin (pod kątem napraw), ale rzadziej mają uszkadzane elementy strukturalne nadwozia i podwozia. Niższa jest też w nich liczba naprawianych lub wymienianych części. Innym interesującym wnioskiem z analizy wypadków drogowych jest fakt, że modele spalinowe częściej biorą udział w zdarzeniach przodem, czyli przeciwnie niż elektryki, które częściej mają w wypadkach uszkodzony tył karoserii.

Reklama

Czytaj więcej Na prąd Rewolucja w hybrydach plug-in. "Super akumulator" z zasięgiem 400 km Chińska firma CATL wprowadzi na rynek chiński nowy "super akumulator" do samochodów hybrydowych. Bateria ma mieć elektryczny zasięg 400 km i szybkie ładowanie. Taka bateria ustawi na nowo hybrydy plug-in, które mogą mieć zasięg jak auta elektryczne posiadając do tego silnik spalinowy, który możemy wykorzystać na długich trasach.

Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę koszty napraw to średnio dla samochodów z silnikami spalinowymi wynosiły one 4741 dolarów (ok. 19,4 tys. zł), a dla elektryków było to średnio 5560 dolarów (ok. 22,7 tys. zł). Analizując inne rodzaje napędów to nieco taniej niż samochody elektryczne, wypadły hybrydy typu plug-in – 5229 dolarów (ok. 21,5 tys. zł). Najtańsze w naprawie okazały się miękkie hybrydy mHEV – 4426 dolarów (ok. 18,2 tys. zł). Ciekawe wnioski z analizy płyną w przypadku szkód całkowitych – sytuacje w których nie opłaca się naprawiać samochodów. Przy autach elektrycznych koszty naprawy, których nie opłacało się realizować wynosiły 32 718 dolarów (ok. 133,8 tys. zł). Przy modelach spalinowych z roczników 2021 i późniejszych było to 31 070 dolarów (ok. 127,1 tys. zł).

Najwięcej szkód było z udziałem Tesli

Co ważne, według danych Mitchell International, nie ma potwierdzenia, że samochody elektryczne częściej były wycofywane z ruchu drogowego niż warianty spalinowe. Odsetek „całek” wyniósł 9,9 proc. w USA i 10,11 proc. w Kanadzie. Dla pojazdów spalinowych z roczników 2021 i nowszych było to odpowiednio 9,98 i 11,74 proc. – podano w raporcie. W analizowanych danych z USA i Kanady najwięcej szkód było z udziałem Tesli Model 3, Tesli Model Y, Forda Mustanga Mach-E, Tesli Model S i Tesli model X. Jednak dwa pierwsze stanowiły prawie 60 proc. rynku napraw.