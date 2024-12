Chińskie linie lotnicze wyprodukują własne auto. Bilety lotnicze w cenie samochodu

Kupisz JuneYao Air dostaniesz darmowe bilety i złotą kartę linii lotniczych

We wnętrzu JY Air oferuje pięć miejsc, dwie indukcyjne ładowarki i duży szyberdach o powierzchni dwóch m2. Nabywcy JuneYao Air otrzymają bezpłatne złote członkostwo w Juneyao Airlines na trzy lata. Dostępne są także cztery bezpłatne bilety lotnicze otwarte na wszystkie trasy linii (również do Europy). Oprócz tego JuneYao oferuje w cenie pełne ubezpieczenie samochodu na okres jednego roku. Jakby tego było mało, kupujący otrzymuje gratis wallbox wraz z montażem, a cały pojazd objęty jest ośmioletnią gwarancją do 150 tys. km. Producent zapewnia również gwarancję na akumulator do 800 000 km.

JuneYao Air Foto: mat. prasowe