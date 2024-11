Skoda pokaże swój nowy model online. Polska premiera już dzisiaj wieczorem

Premiera w Salonie Online to unikalna okazja, by w komfortowych warunkach poznać nową Skodę Elroq (link do wydarzenia). Podczas premiery będzie można uzyskać informacje na temat wszystkiego co oferuje nowy, kompaktowy, elektryczny SUV. Specjalny show poprowadzi Anna Lucińska, prowadząca swój kanał motoryzacyjny Lucińska Shows, oraz Miko Marczyk, kierowca rajdowy, tegoroczny II wicemistrz Europy. Nowym modelem Skoda chce wstrząsnąć rynkiem samochodów elektrycznych. Elroq to młodszy brata Enyaqa, który ma przekonać klientów designem i ceną. Jest nieco mniejszy od Enyaqa i nieco większy od Karoqa. Skoda Elroq wysyła w tę niszę swój drugi samochód elektryczny oparty na modułowej platformie elektrycznej (MEB). Nowy SUV wykorzystuje technologię z półki Grupy Volkswagen i ma wyznaczyć nowy kierunek stylistyczny dla przyszłych modeli Skody. Jego nazwa to po prostu elektryczny Karoq, czyli Elroq. To nie tylko pierwszy model, w którym Skoda pozbyła się swojego logotypu, jest to także pierwszy model zgodny z nową linią Modern Solid Design. Od teraz w nowych Skodach na masce nie będzie latającej strzały, a napis Skoda.

Miko Marczyk i Anna Lucińska zaprezentują nową Skodę Erloq w specjalnej prezntacji online mat. prasowe

Skoda Elroq z nową stylizacją i bez słynnego logotypu

Nowa Skoda Elroq nie otrzymała ostentacyjnej, świecącej Crystal Face w formie klasycznego grilla, a coś znacznie bardziej powściągliwy. Gładka czarna powierzchnia zapewnia miejsce na czujniki, takie jak radar i kamery. Jest wąski pasek świateł LED do jazdy dziennej, według najnowszych trendów oddzielone i niżej umieszczone i schowane reflektory. W topowej wersji zastosowano matrycową technologię LED z 36 segmentami – dwa razy więcej niż dotychczas i jedenaście procent jaśniejszą. To krok w dobrą stronę. Elroq wygląda nowocześniej z zachowaniem stylu i rozpoznawalności. Reszta nadwozia jest bardziej klasyczna. Skoda Elroq to siostrzany model Volkswagena ID.3, ale w porównaniu z nim prezentuje się znacznie ciekawiej. Całość dobrze komponuje się z kołami o średnicy od 19 do 21 cali i Elroq może pochwalić się współczynnikiem oporu powietrza na poziomie 0,26.