Skoda ma nowego kompaktowego SUV-a. Nazywa się Kylaq i będzie kosztować 38 tys. zł

Skoda nadal snuje plany podboju rynku indyjskiego. Do 2026 roku Czesi chcą tam sprzedawać co najmniej 100 tys. samochodów rocznie. Aby osiągnąć ten cel, w 2025 roku oferowane tam portfolio zostanie uzupełnione o nowy kompaktowy SUV, który na długość niespełna czterech metrów i zostanie wprowadzony na rynek pod nazwą Kylaq. Podobnie jak Skoda Kushaq i Skoda Slavia, nowa, trzecia seria modeli Skody w Indiach wykorzystuje platformę MQB-A0-IN, która została opracowana specjalnie na potrzeby rynku indyjskiego. W związku z tym nowy SUV będzie również wyposażony w konwencjonalne silniki spalinowe, chociaż będą to wyłącznie silniki benzynowe. Nie planuje się napędów diesla i napędów w pełni elektrycznych. Właściwe to Skoda w tym modelu ogranicza się do jednego napędu. Będzie to silnik 1.0 TSI o mocy 115 KM, który może być połączony z sześciobiegową manualną skrzynią biegów lub skrzynią automatyczną. Napędzane są tylko przednie koła. Prędkość maksymalna wynosi 188 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h pokonuje w 10,5 sekundy.

Skoda Kylaq mat. prasowe

Nowy SUV Kylaq ma być podstawowym modelem marki w Indiach. Tak Skoda chce dotrzeć do nowych grup klientów w segmencie kompaktowym. Aby skorzystać z ulg akcyzowych obowiązujących w Indiach na kompaktowe auta Skoda wybrała limit długości nadwozia poniżej czterech metrów. Skoda chce te oszczędności przenieść na klientów przy ustalaniu cen. Kylaq ma 3995 mm długości, 1783 mm szerokości i 1619 mm wysokości, rozstaw osi wynosi 2566 mm i prześwit wynoszący 189 mm. Nowy kompaktowy SUV będzie pierwszą realizacją języka projektowania Modern Solid w Indiach.