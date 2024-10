McLaren W1: Nowy hipersamochód. Bez biegu wstecznego, ale z niską masą własną

McLaren W1 – moc 1275 KM, 0-100 km/h w czasie 2,6 sekundy

W McLarenie silnik elektryczny służy do czegoś jeszcze - do jazdy do tyłu. Ośmiobiegowa przekładnia automatyczna DCT nie ma biegu wstecznego, więc przy manewrach korzysta się z silnika na prąd. Pozwoliło to na zmniejszenie masy auta i ograniczenie wymiarów skrzyni biegów. Z kolei układ kierowniczy i hamulcowy to mechanizmy hydrauliczne. Jak prezentują się osiągi McLarena W1? Setka pojawia się na liczniku w 2,6 s od startu. Przypomnijmy, że to samochód tylnonapędowy, wymagający więcej w kwestii trakcji i… umiejętności kierowcy. 200 km/h auto mknie w 5,8 s od startu, a w 12,7 s od ruszenia W1 pędzi 300 km/h. Rezultaty w kwestii hamowania także są imponujące. Ze 100 km/h auto zatrzymuje się w niecałe 29 metrów.

McLaren W1 mat. prasowe

Ile waży nowy hipersamochód? Zaledwie 1400 kg, czyli mniej więcej tyle samo, co słabsze i wolniejsze P1. Uzyskano to nie tylko dzięki rezygnacji z biegu wstecznego, ale i za sprawą zastosowania węglowego monokoku „Aerocell”. Jest lekki i wyjątkowo wytrzymały. Pisząc o W1 nie można zapomnieć o aerodynamice - tylne skrzydło jest inspirowane wyścigowym F12 GTR, a aktywne elementy potrafią zmieniać kształty auta w zależności od sytuacji i trybu jazdy. Maksymalny docisk w trybie Race to aż 998 kg. McLaren W1 jest więc lekki, ale trudno nazwać go spartańskim. Kabina wyposażona w system audio, multimedia i schowki robi wrażenie wręcz luksusowej, biorąc pod uwagę charakter supersamochodu. Co ciekawe, fotele osadzone w monokoku są nieruchome, a kierowca dostosowuje pozycję, ruszając pedałami i kierownicą.

McLaren W1 mat. prasowe

McLaren W1 powstanie w liczbie 399 egzemplarzy

Dodajmy jeszcze tylko, że W1 ma niezwykle efektowne drzwi w stylu „gullwing”, niczym w legendarnym Mercedesie 300 SL (ich zastosowanie zamiast tradycyjnych drzwi pozwoliło wygospodarować miejsce na dodatkowe kanały wentylacyjne), a producent przewidział do niego nawet… opony zimowe Pirelli P Zero Winter 2. Większość egzemplarzy zapewne jednak śniegu nie zobaczy. Trudno się dziwić. W1 kosztuje ok. 2,1 miliona dolarów bez lokalnych podatków. Powstanie tylko 399 sztuk. Zapewne większość została już sprzedana.