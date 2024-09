To trzecie takie Porsche w historii. 911 Speedster na specjalne zamówienie

Dzięki programowi Sonderwunsch, który obejmuje zamówienia specjalne i nietypowe powstał prezentowany samochód zbudowany dla włoskiego projektanta Luca Trazzi, który marzył o Porsche 911 Speedster. Klient chciał jednak model, który był opartym na serii 993, a w niej nie było Speedstera w oficjalnej ofercie. W historii powstały tylko dwa egzemplarze, które wykonano dla wyjątkowych klientów. Trazzi, entuzjasta Porsche i odnoszący sukcesy projektant z Mediolanu, w swojej kolekcji Speedsterów nie miał tylko 911 Speedstera z generacji 993. Zlecił więc Porsche zbudowanie dla niego takiego właśnie modelu. Wraz z ekspertami z zespołu Porsche zajmującego się zamówieniami specjalnymi Trazzi opracował swój wymarzony samochód w oparciu o 911 Carrera Cabrio (typ 993), wyprodukowany w 1994 roku. Cały projekt trwał ponad trzy lata. Trazzi sam naszkicował swoje życzenia, a dla Porsche projekt z ogromnym zakresem zmian był pierwszym unikalnym modelem fabrycznym zbudowanym dla klienta końcowego. Do tego auta specjalnie stworzono żółty lakier, który nazwano „Ottoyellow”, na cześć imienia psa Trazziego.

Porsche 911 Speedster zbudowany na bazie modelu 993 mat. prasowe

To, co czyni 993 typowym Speedsterem, to skrócona przednia szyba z czarną ramką oraz klasyczna dla Speedstera tylna pokrywa, która została całkowicie przeprojektowana przez Lucę Trazzi. Czarne lusterka w kształcie stożka w klasycznym stylu samochodów sportowych z lat 60. XX wieku. Akcentem nowoczesności są czteropunktowe światła do jazdy dziennej jak w aktualnych modelach Porsche. 18-calowe obręcze kół w stylu Turbo są pomalowane na czarno. Folie chroniące przed odpryskami kamieni przed tylnymi kołami są również czarne tak samo jak klamki drzwi. Aby nadać wyjątkowemu modelowi bardziej sportowy wygląd, eksperci na specjalne zamówienie dostosowali przedni spojler, boczne listwy progowe i tylne błotniki pochodzące od 911 Turbo (typ 993).

