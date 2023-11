Co sprawia, że „nowojorskie” Ferrari 330 LM / 250 GTO o numerze nadwozia 3765 osiągnęło aż tak wysoką cenę? To egzemplarz, który należał do fabrycznego zespołu wyścigowego Ferrari. Zamiast 3-litrowego V12, jak w pozostałych 250 GTO, zamontowano w nim większą o litr jednostkę. Samochód startował m.in. w 1000-kilometrowym wyścigu na Nurburgringu, gdzie zajął pierwsze miejsce w swojej klasie, a także w 24-godzinnym Le Mans, choć już z innym silnikiem. Po karierze sportowej, 250 GTO „na emeryturze” było w rękach m.in. prezesa Ferrari Club of America, a także zdobyło liczne nagrody podczas zlotów i konkursów elegancji. Cena zapłacona za ten egzemplarz może się wydawać abstrakcyjna… ale kolekcjonowanie najdroższych aut to sport, którym zajmują się ci, którzy potrafią liczyć i inwestować. Można założyć, że to nie koniec rekordów – zarówno jeśli chodzi o ten egzemplarz, jak i klasyczne Ferrari w ogóle.

Ferrari 330 LM / 250 GTO Scaglietti Sotheby's