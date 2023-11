Voyah Free ma być nową chińską marką w segmencie premium. Konkurentem dla Audi, BMW i Mercedesa. Coś z tym premium musi w chińskim SUV-ie być, bo za importem tego modelu na polski rynek stoi Grupa Fus, która znana jest ze sprzedawania nad Wisłą samochodów takich marek jak Rolls-Royce czy Aston Martin. Rodzina Fusów dobrze wie więc, co to luksus w świecie motoryzacji. Skoro zatem oni twierdzą, że Voyah to premium, to ja im wierzę.

Reklama

Voyah Free Albert Warner

Voyah wjeżdża na polski rynek

Po Norwegii i Szwajcarii nowa marka wchodzi do sprzedaży nie tylko w Polsce, ale i np. w Niemczech i kilku innych krajach na Starym Kontynencie. Voyah to marka, a Free to model, o którym nikt z nas nie słyszał. Więc krótką prezentację trzeba zacząć od podstaw. Voyah ma być marką premium i należy do państwowej firmy Dongfeng, która powstała w 2021 r. Trzy modele elektryczne są oferowane na chińskim rynku, a Free jest właśnie pierwszym, który trafił do europejskich salonów.

Czytaj więcej Ten pierwszy raz Volvo EX30: dobrze wycenione, małe i najbardziej dynamiczne Na rynek wchodzi niewielki miejski elektryczny crossover Volvo EX30, który jest świetnie dopasowany wielkością i charakterem do napędu elektrycznego. Dlatego Volvo liczy, że atrakcyjnie wyceniony EX30 przyspieszy elektryfikację, na którą stawia marka.