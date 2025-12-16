Hot hatche umierają nie przez klientów

Ford Focus ST to jedno z najboleśniejszych pożegnań. Nie dlatego, że był najlepszy w historii tego modelu, lecz dlatego, że był ostatnim normalnym hothatem. W tej klasie aut pozostał Volkswagen Golf GTI i Honda Civic Type R, która odleciała z ceną (od 262 tys. zł). Focus ST był złotym środkiem. Szybki, praktyczny, przystępny. Jego zniknięcie nie wynika z braku chętnych, lecz z decyzji korporacyjnych, które uznały, że segment przestał się opłacać. To sygnał ostrzegawczy: rynek nie zawsze decyduje.

Ford Focus ST Foto: mat. prasowe

Regulacje wygrywają z charakterem

Nissan GT-R to osobna historia. Samochód, który przez 18 lat redefiniował pojęcie osiągów, kończy karierę bez następcy. Nie dlatego, że stracił sens, lecz dlatego, że marka nie ma dziś zasobów, by go kontynuować. GT-R był brutalny, techniczny, pozbawiony romantyzmu, ale skuteczny. Jego zniknięcie to symbol słabszej kondycji dawnych gigantów, którzy kiedyś mogli rzucić wyzwanie Porsche czy Ferrari bez kompleksów.

Nissan GT-R Foto: mat. prasowe

V8 jako ostatni bastion emocji

Lexus RC F i Mercedes-AMG GT 4-Door przypominają, że problemem nie jest tylko elektryfikacja, ale też utrata tożsamości. RC F nigdy nie wygrywał testów, ale miał coś, czego rywale stopniowo się pozbywali – silnik z charakterem. AMG GT 4-Door natomiast przegrał z własną nazwą: był za bardzo GT i za mało sedanem, za drogi, za niejasny. Jego elektryczny następca będzie szybszy. Pytanie tylko, czy trafi w preferencję klientów, bo z tym dywizja AMG czasami ma problem.