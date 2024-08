Lamborghini Temerario: Następca Huracana już nie jest bykiem

Prędkość maksymalną wynosi 340 km/h, przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 2,7 sekundy (Huracan - V-max: 325 km/h, 0-100 km/h w 3,0 s). Specjalnie zaprojektowany układ wydechowy ma sterowane klapy i specjalny system dźwięku silnika dla wnętrza auta. Lamborghini zaprojektowało zupełnie różne dźwięki silnika dla każdego z trybów jazdy - Citta, Strada, Sport, Corsa i Corsa Plus. System dynamiki jazdy opiera się na wektorowaniu momentu obrotowego i zwiększa zwinność auta w ciasnych zakrętach, a także stabilność podczas szybkiego pokonywania zakrętów. Napęd hybrydowy można ustawić w jednym z trzech trybów - Recharge, Hybrid i Performance, przy czym Hybrid umożliwia także pracę wyłącznie na prądzie, a Recharge ogranicza moc do 725 KM. Nowością jest także tryb driftu, z trzema stopniami regulacji.

Lamborghini Temerario mat. prasowe

O ile napęd radykalnie różni się od Huracana to wygląd autorstwa Mitji Bokerta można zdecydowanie uznać za dalszy rozwój poprzednika. W elementach całego nadwozia powtarza się koncepcją sześciokąta. Zaczyna się od sześciokątnych świateł do jazdy dziennej, a kończy na sześciokątnej, podwyższonej, centralnej rurze wydechowej i tylnych światłach. Z przodu znajdują się 20-calowe, z tyłu 21-calowe koła. Do wyboru są trzy wzory felg – jedna z nich wykonana jest z włókna węglowego. Wygląd deski rozdzielczej jest ściśle oparty na kokpicie Revuelto. Spłaszczona u dołu sportowa kierownica niestety nadal ma dużo elementów sterujących. Znajdują się tu pokrętła trybów jazdy, przyciski kierunkowskazów czy sterowanie wycieraczek. Przed kierownicą znajduje się 12,3-calowy wyświetlacz, który znajduje swoje odzwierciedlenie na 9,1-calowym wyświetlaczu przed pasażerem. System informacyjno-rozrywkowy ma 8,4-calowy ekran dotykowy.

Lamborghini Temerario mat. prasowe

Nowe Lamborghini Temerario póki co bez polskich cen

Od momentu wprowadzenia na rynek dla Temerario dostępny będzie również pakiet obniżający masę własną o nazwie Alleggerita, który dzięki licznym komponentom z włókna węglowego, tytanowym tłumikom, lekkim tarczom i obręczom z włókna węglowego ma na celu zmniejszenie masy o około 25 kg z masy własnej 1690 kg (Huracan Performante 1379 kg). Nowością w Temerario są kolory Blu Marinus (niebieski) i Verde Mercurius (zielony). Póki co Lamborghini nie podało cen nowego modelu ani też kiedy pierwsze egzemplarze trafią do klientów.