Kiedy wielu kierowców wciąż zastanawia się, czy przesiadka na samochód elektryczny ma sens, Škoda proponuje rozwiązanie, które ten krok znacznie ułatwia. Z okazji 130-lecia marki, czeski producent uruchomił specjalny program finansowania swoich bestsellerowych modeli elektrycznych: Elroq 50 i Enyaq 60. Oba SUV-y znalazły się w czołówce najchętniej wybieranych samochodów elektrycznych w Polsce i Europie, a teraz – w nowych formułach finansowania – mają szansę przyciągnąć jeszcze większe grono klientów.

Elroq 50 – elektryk bez zobowiązań

Kompaktowy Škoda Elroq 50, napędzany w pełni elektrycznym układem, można dziś wynająć w ramach programu Škoda Najem All Inclusive za 750 zł miesięcznie brutto. W tej kwocie kierowca otrzymuje nie tylko samochód, ale też pełną obsługę serwisową oraz ubezpieczenie OC i AC. Umowa obejmuje 25 miesięcy i roczny limit przebiegu 10 000 km, przy opłacie wstępnej wynoszącej 36 900 zł. Taka oferta to ukłon w stronę osób, które chcą sprawdzić elektromobilność bez wieloletnich zobowiązań finansowych. To także forma testu: dwa lata codziennej eksploatacji pozwolą przekonać się, czy jazda elektrykiem faktycznie pasuje do stylu życia użytkownika.

Skoda Elroq Foto: mat. prasowe

Enyaq 60 – elektryczna przestrzeń w Leasingu Niskich Rat

Z kolei większy Enyaq 60, czyli rodzinny SUV klasy średniej, można sfinansować w formule Leasingu Niskich Rat. Rata miesięczna wynosi 999 zł netto, a warunki to 36 miesięcy i 10 000 km rocznego limitu przebiegu, z identyczną opłatą wstępną jak w Elroqu – 36 900 zł. To oferta adresowana do przedsiębiorców i klientów flotowych, którzy oczekują maksymalnej przewidywalności kosztów przy zachowaniu elastyczności. W obu przypadkach klienci mogą dodatkowo skorzystać z dopłaty w ramach programu „NaszEauto” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program trwa do 30 kwietnia 2026 roku, ale według najnowszych danych z końca października 2025 r. wykorzystano już ponad połowę środków. Dofinansowanie może obniżyć koszt zakupu nawet o kilkanaście procent – dlatego czas na decyzję ma znaczenie.