Elektryczna Škoda przyspiesza. Elroq i Enyaq z kuszącą ofertą finansowania

Škoda świętuje 130-lecie i robi coś, czego dawno nie widzieliśmy w segmencie aut elektrycznych – realnie obniża próg wejścia w elektromobilność. Dwa popularne SUV-y – Elroq i Enyaq – dostępne są teraz w wyjątkowo atrakcyjnych formach finansowania, a program dopłat „NaszEauto” może sprawić, że ich zakup stanie się jeszcze bardziej opłacalny.

Publikacja: 13.11.2025 08:05

Skoda Elroq i Enyaq są dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych formach finansowania

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Kiedy wielu kierowców wciąż zastanawia się, czy przesiadka na samochód elektryczny ma sens, Škoda proponuje rozwiązanie, które ten krok znacznie ułatwia. Z okazji 130-lecia marki, czeski producent uruchomił specjalny program finansowania swoich bestsellerowych modeli elektrycznych: Elroq 50 i Enyaq 60. Oba SUV-y znalazły się w czołówce najchętniej wybieranych samochodów elektrycznych w Polsce i Europie, a teraz – w nowych formułach finansowania – mają szansę przyciągnąć jeszcze większe grono klientów.

Elroq 50 – elektryk bez zobowiązań

Kompaktowy Škoda Elroq 50, napędzany w pełni elektrycznym układem, można dziś wynająć w ramach programu Škoda Najem All Inclusive za 750 zł miesięcznie brutto. W tej kwocie kierowca otrzymuje nie tylko samochód, ale też pełną obsługę serwisową oraz ubezpieczenie OC i AC. Umowa obejmuje 25 miesięcy i roczny limit przebiegu 10 000 km, przy opłacie wstępnej wynoszącej 36 900 zł. Taka oferta to ukłon w stronę osób, które chcą sprawdzić elektromobilność bez wieloletnich zobowiązań finansowych. To także forma testu: dwa lata codziennej eksploatacji pozwolą przekonać się, czy jazda elektrykiem faktycznie pasuje do stylu życia użytkownika.

Skoda Elroq

Foto: mat. prasowe

Enyaq 60 – elektryczna przestrzeń w Leasingu Niskich Rat

Z kolei większy Enyaq 60, czyli rodzinny SUV klasy średniej, można sfinansować w formule Leasingu Niskich Rat. Rata miesięczna wynosi 999 zł netto, a warunki to 36 miesięcy i 10 000 km rocznego limitu przebiegu, z identyczną opłatą wstępną jak w Elroqu – 36 900 zł. To oferta adresowana do przedsiębiorców i klientów flotowych, którzy oczekują maksymalnej przewidywalności kosztów przy zachowaniu elastyczności. W obu przypadkach klienci mogą dodatkowo skorzystać z dopłaty w ramach programu „NaszEauto” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program trwa do 30 kwietnia 2026 roku, ale według najnowszych danych z końca października 2025 r. wykorzystano już ponad połowę środków. Dofinansowanie może obniżyć koszt zakupu nawet o kilkanaście procent – dlatego czas na decyzję ma znaczenie.

Skoda Enyaq

Foto: mat. prasowe

Wbrew stereotypowi, że elektromobilność to wciąż nisza, Škoda rośnie szybciej niż rynek. W pierwszych trzech kwartałach 2025 r. marka dostarczyła na świecie ponad 150 tysięcy pojazdów zelektryfikowanych (BEV i PHEV), a w samej Europie udział takich modeli w sprzedaży wzrósł z 11 do 24 proc.. W segmencie w pełni elektrycznych aut Škoda zajmuje czwarte miejsce w Europie z udziałem 6,6 proc, ustępując jedynie Tesli, Volkswagenowi i BMW. Największy sukces odniosły właśnie dwa modele: Elroq (60,4 tys. sztuk) i Enyaq (58,2 tys.). Oba znalazły się w pierwszej dziesiątce najczęściej rejestrowanych elektryków na Starym Kontynencie – Elroq na trzecim, a Enyaq na szóstym miejscu. Na polskim rynku Škoda także rośnie w siłę. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 r. zarejestrowano 773 egzemplarze Elroqa, co dało mu dziewiąte miejsce wśród najpopularniejszych aut elektrycznych i prawie 3 proc. udziału w segmencie BEV. Łączny udział Škody w polskim rynku samochodów elektrycznych sięgnął 3,65 proc., a sprzedaż modeli BEV wzrosła rok do roku o ponad 380 proc.

Elroq w finale Car of the Year

Nowa Škoda Elroq, zaprezentowana jesienią 2024 r., zdobyła uznanie także wśród jurorów konkursu Car of the Year 2026, trafiając do finałowej siódemki. To potwierdzenie, że marka potrafi łączyć funkcjonalność, design i nowoczesną technologię w samochodzie, który pozostaje przystępny i łatwy w obsłudze.

CZY WIESZ, ŻE...
- Škoda jest jednym z najstarszych producentów samochodów na świecie – powstała w 1895 r.
- Od początku 2025 roku udział aut elektrycznych Škody w Europie podwoił się.
- W Europie Škoda jest czwartą marką pod względem sprzedaży aut elektrycznych.

