Nowa Skoda Kodiaq doczekała się wersji RS. Dla rodziców, którym wiecznie się spieszy

Nowa Skoda Kodiaq RS ma 265 KM mocy

Dokładniej, to motor 2.0 TSI o mocy 265 KM. Moment obrotowy wynosi 400 Nm. Moc trafia na cztery koła za pośrednictwem automatycznej skrzyni biegów. Osiągi, jak na tak duży i praktyczny samochód, są imponujące. Setka pojawia się na wskaźnikach Skody w 6,3 s od startu, a prędkość maksymalna sięga 232 km/h. Jak przystało na flagową odmianę, najmocniejszy Kodiaq ma już w standardzie bogate wyposażenie. Mowa o matrycowych LED-ach, pakiecie asystentów kierowcy czy wyciszających, akustycznych szybach. W środku nie zabrakło 10-calowego ekranu multimediów. W opcji: o 3 cale większy. Nie trzeba dopłacać również za aktywne zawieszenie DCC Plus. W tym wypadku zawiera aż piętnaście możliwych konfiguracji. Kierowca może wybierać spośród różnych trybów jazdy (Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual, Snow i Off-Road) i dobierać ustawienia amortyzatorów.

Skoda Kodiaq RS Foto: mat. prasowe

Kodiaq RS odróżnia się od słabszych „braci” także odpowiednimi detalami na zewnątrz i w środku. Pakiet aerodynamiczny z innymi zderzakami czy progami zdradza, że mówimy o mocnym aucie. Dodajmy do tego 20-calowe felgi, czarne detale (jak np. osłona chłodnicy z przodu) i układ wydechowy z dużymi, polerowanymi końcówkami. W środku pojawiły się kubełkowe fotele z przeszyciami, a na nowej kierownicy nie ma logo producenta (które budziło czasami kontrowersje). Zamiast niego: napis „Skoda”. Nie znamy jeszcze cen najmocniejszego Kodiaqa. Niestety, wszystko wskazuje na to, że za osiągi i wygląd trzeba będzie odpowiednio dopłacić do i tak już niemałej ceny słabszych odmian. Z drugiej strony, to jeden z najszybszych „autobusów” na rynku…

