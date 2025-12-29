Aktualizacja: 29.12.2025 16:40 Publikacja: 29.12.2025 15:30
Prezes Electromobility Poland opowiedział o projekcie budowy fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie / zdjęcie ilustracyjne
Foto: THINK b / Adobe Stock
Termin podpisania umowy inwestycyjnej przesunięto z 31 grudnia tego roku na 31 marca 2026 roku. Oznacza to, że spółka Electromobility Poland będzie musiała dłużej poczekać na środki z KPO.
Tomasz Kędzierski w rozmowie z WNP przypomniał o jednym z warunków uruchomienia wsparcia.
– 23 grudnia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o dokapitalizowaniu spółki na kwotę 780 mln zł. Dofinansowanie to było jednym z warunków uruchomienia KPO. Te znaczne środki umożliwią realizację dodatkowych inwestycji, które wychodzą poza definicję zeroemisyjnego transportu – zaznaczył.
Jednocześnie prezes Electromobility Poland odparł zarzuty, że firma stworzy „chińską montownię”. Zdradził również plany spółki na nowy rok:
– Czekamy na rozpoczęcie inwestycji w Jaworznie, które symbolicznie zakończy okres dyskusji, zmian koncepcji i wątpliwości. Czekamy na przejście do fazy realizacyjnej. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami miasta.
Czytaj więcej: Finansowy poślizg projektu budowy fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie
Czytaj więcej
Jastrzębska Spółka Węglowa walczy o przetrwanie. Według eksperta, z którym rozmawiał portal WNP,...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wydatki związane z serwisowaniem auta, naprawami, likwidacją szkód i zapewnieniem mobilności mogą sięgać kilku t...
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o uzyskaniu zezwolenia na budowę drogi ekspresowej S...
Nie wszyscy nasi klienci są gotowi na pełną elektromobilność. Nasz cel zakłada to, że do 2030 r. będziemy mieli...
Gospodarka odpadami rozwija się zawsze trochę wolniej niż cały przemysł, bo musi się dostosować technologicznie...
Kłopoty z produkcją nowych samochodów i wydłużające się kolejki w salonach mocno napędzają popyt na rynku wtórny...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas