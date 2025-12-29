Reklama
Co dalej z projektem budowy fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie?

Trwają prace nad umową inwestycyjną projektu budowy fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. O przedsięwzięciu oraz związanych z nim problemach i planach opowiedział serwisowi WNP Tomasz Kędzierski, prezes Electromobility Poland.

Publikacja: 29.12.2025 15:30

Prezes Electromobility Poland opowiedział o projekcie budowy fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie

Prezes Electromobility Poland opowiedział o projekcie budowy fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie / zdjęcie ilustracyjne

Foto: THINK b / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Termin podpisania umowy inwestycyjnej przesunięto z 31 grudnia tego roku na 31 marca 2026 roku. Oznacza to, że spółka Electromobility Poland będzie musiała dłużej poczekać na środki z KPO.

Powstanie fabryka samochodów elektrycznych w Jaworznie?

Tomasz Kędzierski w rozmowie z WNP przypomniał o jednym z warunków uruchomienia wsparcia. 

– 23 grudnia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o dokapitalizowaniu spółki na kwotę 780 mln zł. Dofinansowanie to było jednym z warunków uruchomienia KPO. Te znaczne środki umożliwią realizację dodatkowych inwestycji, które wychodzą poza definicję zeroemisyjnego transportu – zaznaczył.

Jednocześnie prezes Electromobility Poland odparł zarzuty, że firma stworzy „chińską montownię”. Zdradził również plany spółki na nowy rok:

– Czekamy na rozpoczęcie inwestycji w Jaworznie, które symbolicznie zakończy okres dyskusji, zmian koncepcji i wątpliwości. Czekamy na przejście do fazy realizacyjnej. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami miasta.

Czytaj więcej: Finansowy poślizg projektu budowy fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie

Źródło: rp.pl

