Najnowszy „Raport Bezpieczeństwa Pożarowego EV” przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) pokazuje, jak często palą się elektryki i jak pod tym względem wypadają w porównaniu do samochodów z napędem spalinowym. Ma być pierwszym tego rodzaju narzędziem w Europie, dostarczającym rzetelnych danych na temat bezpieczeństwa pożarowego e–aut.

Od 2020 r. w Polsce odnotowano 104 pożary elektryków. W tym samym okresie doszło do 53 576 pożarów pojazdów spalinowych i 248 pożarów hybryd, w tym hybryd plug–in. Z danych Państwowej Straży Pożarnej za trzy kwartały 2025 r. wynika, że wskaźnik pożarów samochodów całkowicie elektrycznych wynosi 0,356 na 1000 zarejestrowanych pojazdów i pozostaje zbliżony, a nawet nieznacznie niższy niż w przypadku aut spalinowych (0,359). W okresie od stycznia do września 2025 r. w Polsce doszło do 40 pożarów elektryków, co stanowi 0,53 proc. wszystkich takich zdarzeń. Dla porównania, w tym samym czasie odnotowano 7379 pożarów pojazdów spalinowych. Nie odnotowano ani jednego pożaru samochodu z napędem wodorowym.

Autorzy raportu negują często przytaczaną tezę, iż niskie wskaźniki to zasługa niewielkiej liczby elektryków, bo gdy ich liczba znacznie wzrośnie, pożarów będzie więcej. - Analiza rynku norweskiego z 2024 r. na którym samochody elektryczne stanowią już ponad 28 proc. całej floty pokazuje, że takie pojazdy płoną ponad sześciokrotnie rzadziej niż auta spalinowe. W Polsce obserwujemy podobny trend: mimo systematycznego wzrostu liczby zarejestrowanych pojazdów elektrycznych, wskaźnik pożarów pozostaje stabilny i niższy względem samochodów spalinowych – twierdzi Albert Kania z firmy F5A New Mobility Research & Consulting, która analizowała dane do raportu.

Ile naprawdę płonie elektryków?

Mimo to pożary elektryków wywołują znacznie większy rezonans niż palące się auta spalinowe. Przykładem był pożar, do jakiego doszło w połowie sierpnia tego roku w Warszawie we Włochach, w garażu podziemnym 6-piętrowego budynku mieszkalnego. Do palącego się Volkswagena ID.4, zaparkowanego na poziomie -2, skierowano łącznie 8 pojazdów straży pożarnej. Auto ugaszono w ciągu kilkunastu minut, następnie na rolkach wyciągnięto je na zewnątrz. Najdłużej trwało schładzanie baterii. Nikomu nic się nie stało, choć zaparkowane obok Volkswagena BMW uległo nadpaleniu.