Rozpoczęcie próbnej produkcji to efektem zakończenia budowy nowej fabryki bateryjnych magazynów energii w Gdańsku o powierzchni 25 tysięcy m2. - Budowa nowej fabryki w Gdańsku zajęła nam 18 miesięcy – powiedział Robert Chryc-Gawrychowski, prezes Northvolt Systems Poland. Northvolt 2 (Northvolt 1 zlokalizowany jest na północy Szwecji) planuje rozpocząć dostawy do klientów po zakończeniu walidacji linii produkcyjnej. - Równie dynamicznie przystąpiliśmy w maju do procesu instalacji nowej linii produkcyjnej i dzisiaj możemy już walidować jej pracę oraz produkować pierwsze magazyny energii – dodał Chryc-Gawrychowski. Zgodnie z założeniami ma to nastąpić na jeszcze w tym roku. Firma nie zdradza jednak konkretnej daty. Przedstawiciele firmy podali również informację o pozyskaniu funduszy w wysokości 1,2 miliarda dolarów (4,94 mld zł) na finansowanie planów ekspansji Northvolt w Europie oraz Ameryce Północnej.

Reklama

Czytaj więcej Na prąd Przez rozwój elektromobilności producenci części boją się o przyszłość Szybkie tempo rozwoju elektromobilności ściąga nad producentów części i podzespołów czarne chmury. Koncerny motoryzacyjne nie zwiększają liczby zamówień, a wręcz sami zaczynają wytwarzać kluczowe podzespoły.

Jak na razie ogniwa bateryjne szwedzkiego producenta są projektowane i opracowywane w dwóch zakładach: Northvolt Labs w Västerås (Szwecja) oraz w Northvolt Cuberg w San Leandro w Kalifornii (USA). Ich produkcja odbywa się w gigafabryce Northvolt Ett (Northvolt 1) w Szwecji. Obok fabryki jest obecnie budowany innowacyjny zakład recyklingu Revolt Ett, który ma rozpocząć działalność jeszcze w tym roku. Northvolt zaznaczył, że finansowanie jest rozszerzeniem pożyczki konwertowalnej (ang. convertible note) o wartości 1,1 miliarda dolarów (ok. 4,52 mld zł) podpisanej w lipcu 2022 r.

Zamówienia o wartości ponad 55 mld dolarów

Podwyższenie kapitału pozwoliło Northvolt na pozyskanie ponad 9 miliardów dolarów (37 mld zł) w kapitale własnym i dłużnym. Dzięki temu możliwe będzie zrealizowanie zamówienia o wartości ponad 55 miliardów dolarów (ponad 226 mld zł) od kluczowych klientów, takich jak: BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars i Volkswagen Group. - Znaleźliśmy zaangażowaną grupę inwestorów, którzy rozumieją zarówno pilną potrzebę, jak i ogromny potencjał finansowy umożliwiający szybką elektryfikację społeczeństwa – mówi mówi Alexander Hartman, dyrektor finansowy Northvolt. Przed Europą i Ameryką Północną jest jednak jeszcze długa droga, aby w pełni wykorzystać swój potencjał jako lidera transformacji energetycznej – dodał Hartman.