Luftgekühlt: Kultowa impreza Porsche po raz pierwszy w Polsce

Porsche należy do tych wyjątkowych marek samochodowych. Marek, które mają za sobą bogatą historię, szereg niesamowitych modeli i ikon motoryzacyjnych. marek, które mają za sobą zastępy kolekcjonerów i fanów. I chyba żaden inny producent motoryzacyjny na świecie nie potrafi tak zrzeszyć ludzi wokół swoich starych i nowych modeli. No i nikt nie robi lepszych imprez plenerowych. Przykłady? Bardzo proszę: Reunion w USA, Icons of Porsche w Dubaju, a teraz Luftgekühlt we Wrocławiu. Każda z nich jest na swój sposób imponująca, zjawiskowa i ściąga tłumy. We Wrocławiu było ich tyle, że bardzo szybko, jeszcze przed otwarciem zabrakło biletów.

Reklama

Oryginalne Porsche 911 SC Safari Albert Warner

Porsche 959 Albert Warner

Nazwa eventu Luftgekühlt znaczy dosłownie chłodzony powietrzem i nawiązuje do ery silników, która zakończyła się wraz z modelem 911/993 2 1998 roku. Pod koniec lat 90-tych XX wieku przejście Porsche z silnika chłodzonego powietrzem na napęd chłodzony cieczą wywołał niemal zamieszki wśród fanów. Generacja 911-ki (996) z nowym napędem popadła w niełaskę i dopiero teraz, po ponad 25 latach powoli jest doceniana. Był to też koniec pewnej ery. Trudna do wymówienia nazwa Luftgekühlt stała się nie tylko symbolem, ale i posłużyła za nazwę do wyjątkowych spotkań.